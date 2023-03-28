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    北律擬提名羅秉成、張菊芳、張世興 出任大法官人選

    行政院代理發言人羅秉成。（資料照）

    行政院代理發言人羅秉成。（資料照）

    2023/03/28 18:18

    〔記者吳政峰／台北報導〕「112年司法院大法官提名審薦小組」7日成立，8日發函委請各單位推薦適合的大法官人選。據悉，律師會員人數最多的台北律師公會經過討論，擬提名行政院代理發言人羅秉成、監委張菊芳、資深律師張世興等3人出任，名單將於29日前送交審薦小組參考。

    黃虹霞、吳陳鐶、林俊益、蔡明誠等4名司法院大法官將於9月30日任滿8年，依法退職，總統蔡英文核定成立「112年司法院大法官提名審薦小組」，協助她提名4位候選人接棒。原由副總統賴清德擔任審薦委員兼召集人，惟因賴即將投入民進黨總統提名初選，為避免不當政治聯想，他已辭任，現由副召集人、司法院前院長翁岳生代理主持後續審薦會議。

    審薦小組8日發函委請各界推薦適合接任人選，據悉，位居全國律師地方公會龍頭的北律幹部討論後，認為羅秉成、張菊芳、張世興等3人符合資格，將於29日以前備妥資料，正式發函審薦小組。

    羅秉成為政大法律系法學組畢業、台大法律系公法組碩士，曾任冤獄平反協會理事長、台灣大學法律學院教授級專技教師、法律扶助基金會董事長，現為行政院政務委員、代理發言人。

    張菊芳為台大法律系法學組畢業，曾任北律理事長、法律扶助基金會董事、婦女新知基金會副董事長、卓越新聞獎基金會董事、台灣科技大學兼任助理教授級專家、司法改革國是會議委員、法官評鑑委員會評鑑委員，現任監委。

    張世興為資深律師，曾任黨產會委員，長期從事司法改革，曾籌組民間監督司法院大法官人選聯盟，要求總統府總統府應本資訊公開原則，儘速向外界公佈所提名人選的完整資料及提名理由，以昭公信。

    監委張菊芳。（資料照）

    監委張菊芳。（資料照）

    資深律師張世興（左二）。（中央社）

    資深律師張世興（左二）。（中央社）

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