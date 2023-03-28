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    人行道突起鋼釘絆傷行人 高市府推責拿「假照片」被法官識破

    伍姓女子走在人行道上被突起的鋼釘絆倒，怒告高府國賠獲勝訴。人行道示意圖，非案發地點。（資料照）

    伍姓女子走在人行道上被突起的鋼釘絆倒，怒告高府國賠獲勝訴。人行道示意圖，非案發地點。（資料照）

    2023/03/28 12:56

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市伍姓婦人走在人行道上被突起的鋼釘絆倒受傷，向高雄市政府究責、求償134萬餘元，法院開庭時，高市府不認錯，還拿出非事故地點的照片企圖卸責，被當場識破，法官認為，伍女受傷與人行道欠缺管理有因果關係，判高市府應賠5萬餘元。

    判決指出，2021年1月18日中午，伍姓婦人行走在由高市府工務局負責維護的人行道上，突然被人行道上突起的鋼釘絆倒，造成她輕微腦震盪，臉部及左手多處擦、挫傷、左下肢挫傷；伍女事後要求高市府負責，但雙方協調破裂，伍女提告國賠求償134萬餘元。

    鳳山簡易庭審理時，高市府工務局否認管理失當，還說可能伍女自己沒有走好才會跌倒，受傷與工務局無關；法官檢視伍女受傷地點照片，發現人行道上確實有數處突起的鋼釘沒有磨平，路面不平整導致伍女跌倒受傷。

    但工務局卻拿出另組照片及道路巡查表為憑，指稱人行道施工後都有進行修補，當場被法官打臉，識破工務局提出的照片並非伍女跌倒地點；法官認定伍女受傷與人行道欠缺管理有因果關係，雖然伍女提出百萬餘元的求償金，但僅依據就醫證明及相關憑證，判高市府工務局應賠5萬餘元，可上訴。

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