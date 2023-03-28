高中女被分手男「勾勾纏」 爸、表哥「侵門踏戶」教訓
〔記者謝介裕／南投報導〕南投一對未成年的高中學生情侶檔，在女學生以課業為重、父母親不許她太早交男朋友等理由，提出分手後，男學生仍涉嫌繼續「勾勾纏」，引發女子的陳姓父親不滿，並夥同女子表哥，一同出手教訓該男子，今南投地方法院審結，依傷害、恐嚇、侵入住宅等3罪，判被告2人拘役及有期徒刑4月。
判決書指出，被告陳姓男子是女高中生的父親，因不滿未成年的李姓男學生，在與其女兒分手後，還一直糾纏，去年8月間，夥同女學生表哥一齊前往李某住家，打算與其父親談論身為父親管教子女等相關事宜。
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怎料，男學生雖然在家，但卻不出聲，被告2人一直按門鈴，最後男學生終於應門，但卻是以不耐煩的口氣要被告離去，引發被告不滿，竟基於無故侵入住宅、傷害及毀損他人物品之犯意，破壞男學生住家圍籬後「侵門踏戶」，拿起放置在李家庭院的兒童三輪車往被害男學生身上砸，緊接著，又持三輪車之鐵製手把及徒手等方式，毆打李男頭部，造成其頭皮撕裂傷、臉部、頭皮、左側肩膀、左側上臂、雙側手肘，右側手部、背部擦傷等傷害。
隨後，女學生父親另基於恐嚇危害安全之犯意，向被害男學生恫稱：「你要報警也沒關係，我出來見一次打一次，不會把你打死，但要把你打成要死不死」等語，使被害學生心生畏懼，並在家人陪同下報案，經檢警偵辦後，遭南投地檢署依法提起公訴。
南投地方法院開庭審理時，被告雖否認犯意，但被害人出具驗傷單及住家物品被破壞等相關事證佐證下，法院審結後，遂依侵入住宅罪，判處女學生表哥拘役15日，如易科罰金，以新臺幣1000元折算1日。
至於女學生父親方面，涉嫌打傷被害學生部分，被判處有期徒刑4月，又出言恐嚇涉及的恐嚇危害安全罪，則處拘役30日，如易科罰金，同樣以新臺幣1000元折算1日。