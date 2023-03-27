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    八卦山139線「區間測速」 彰縣警局證實不會實施

    139線設有2支固定式測速照相桿。 （記者湯世名攝）

    139線設有2支固定式測速照相桿。 （記者湯世名攝）

    2023/03/27 20:41

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣139線大彰路車禍頻傳，沿線3個路段原定2020年實施區間測速，成為中部地區第1個實施區間測速的一般道路，不料因西濱公路區間測速爆發瑕疵，139線區間測速設置緊急喊停，在西濱彰化段去年恢復執法後，最近地方傳出139線區間測速也將捲土重來，縣警局長張國雄對此指出，經評估考量到139線非封閉性道路，有多條橫向道路相接，車輛可藉由這些橫向道路進出，較不適合實施區間測速，因此決定將區間測速項目排除。

    彰化縣139線大彰路車禍事故頻傳，惟競速族仍罰不怕、撞不怕，有鑑於競速、車禍事故不斷，2019年縣警局交通隊計畫在139線沿線3個路段設置區間測速系統，分別是19到20公里、22到23公里、25到26公里等路段，每個路段的1公里長度中，都設置2個測速點，測量1輛車經過這2個點間所需要的時間，以計算出車輛在經過這2點之間的平均車速，藉以判斷車輛是否超速。

    設置這套區間測速系統所需經費為370萬元，交通隊赴交通部報告該項規劃案，獲得交通部支持，原定2020年裝設完成啟用，藉由速度管理對症下藥，由點延伸為線，可大幅增加速率控制的有效範圍，除可抑制瞬間超速行為，重點特色在於可減少車輛間行駛速度的差異，達到控制車行速度趨於穩定的效果，預期會更有助減少事故發生，適用於常違規或易肇事的139線，以有效遏止飆車歪風，維護用路人的安全。

    不料，西濱彰化段區間測速爆發瑕疵，引發外界質疑其公正性，139線區間測速設置緊急喊停，一擱置就是2年多。

    最近彰化地方對於139線區間測速將捲土重來的消息甚囂塵上，縣警局長張國雄表示，綜合各項考量，縣139線易肇事路段雙向已設置2組固定式測速照相桿，且彰化警分局及交通隊在沿線也有不定時移動式測速照相勤務部署，最重要的是，該路段非封閉性道路，有多條橫向道路相接，車輛可以藉由這些橫向道路進出，較不適合實施區間測速，因此評估後決定將區間測速項目排除。

    警方不定時在139線有巡邏勤務。（記者湯世名攝）

    警方不定時在139線有巡邏勤務。（記者湯世名攝）

    139線部分路段因事故頻傳，將速限訂為40公里且有測速照相勤務部署。（記者湯世名攝）

    139線部分路段因事故頻傳，將速限訂為40公里且有測速照相勤務部署。（記者湯世名攝）

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