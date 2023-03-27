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    曾格爾父嗆富商夫婦騙財騙色 人妻律師︰仙人跳被害人主動約住宿？

    曾格爾父親曾國良現身法院，庭後接受媒體聯訪並痛批陳坤保「仙人跳」。（記者田裕華攝）

    曾格爾父親曾國良現身法院，庭後接受媒體聯訪並痛批陳坤保「仙人跳」。（記者田裕華攝）

    2023/03/27 18:43

    〔記者溫于德／台北報導〕台灣美女登山家曾格爾被控介入富商家庭，被元配岳啟儒求償200萬元，士林地院下午再度開庭，並傳喚富商陳坤保、曾父曾國良到庭作證；庭後，陳男未受訪，曾父則嗆：「1個月內不撤告，走著瞧」。最後離開法院的岳女律師吳彥鋒反問：「有聽過仙人跳的被害人主動約人去住宿嗎？」

    今天開庭，由於曾格爾方認為全案涉及隱私，透過律師聲請禁止旁聽，承審法官經向岳啟儒的律師吳彥鋒確認同意後，立刻諭知全案採不公開方式審理。

    首先作證的是陳坤保，作證完畢離開士院時見媒體詢問：「是否外遇？」等問題，陳男均未回答，在友人陪同下搭車離開。

    稍晚離庭的曾國良強調，去年對方左手丟出案子、右手霸凌我女兒，而曾格爾是一位很陽光的女孩，我自己的女兒拿著國旗、冒著生命危險為國爭光，不到30歲的小女生，難道不值得支持嗎？

    曾國良表示，這兩個加起來100多歲的男女惡整我女兒，男的根本沒有錢，藉口捐助曾格爾170萬元，想要騙財騙色；女的iPad跟iPhone連在一起，企圖向曾格爾要求200萬元。

    曾國良進一步指出，曾格爾平台募資500萬元，因為這一對男女被搞掉，現在這對男友又要做偽證、砍殺曾格爾，要求200萬元，不但導致女兒日漸消瘦，整個家庭的名聲也被毀掉。

    曾國良因此鄭重呼籲，這對男女若沒在1個內撤告，「我身為父親，可能會對男方提起刑事詐欺告訴，對女方提告仙人跳」；曾父也說，女兒只是拒絕簽妳（指岳啟儒）的合約，妳就搞死我女兒。

    吳彥鋒指出，曾小姐曾在臉書提到岳啟儒有派律師談和解，說律師向她要求200萬元和解，而這位律師指的應該就是我，「但我看的一頭霧水」，曾的說法如果不是說謊，就是穿越多重宇宙，「我在這個宇宙沒有與曾有過任何和解」。

    吳彥鋒也希望曾格爾方趕快提告，並說「有聽過仙人跳的被害人主動約人去住宿嗎？」

    岳女律師吳彥鋒反問「有聽過仙人跳的被害人主動約人去住宿嗎？」（記者田裕華攝）

    岳女律師吳彥鋒反問「有聽過仙人跳的被害人主動約人去住宿嗎？」（記者田裕華攝）

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