嚇誰？台中大樓深夜傳巨響 住戶驚見電梯口起火

電梯口角落有燃燒痕跡，現場還有一個瓦斯罐殘骸。（圖由民眾提供）

2023/03/27 16:16

〔記者許國楨／台中報導〕惡作劇？台中市北屯區一棟大樓昨突傳出爆破聲響，由於正值深夜，轟然一聲巨響讓不少住戶受到驚嚇，有住戶開門查看，驚見所住樓層的電梯口竟起火急報案，消防人員迅速滅火後，發現是一個瓦斯罐燃燒，但因案發前後均無其他異狀及可疑人士進出，警方正持續調閱監視器釐清中。

經查，案發地點在北屯區崇德路上一棟大樓的11樓，昨晚11點多傳出疑似「氣爆」的轟然巨響後，該樓層住戶首當其衝感受更為強烈，期間20多歲的洪姓住戶向警方說，他大約在11時許返家，約10分鐘左右，即聽到外面有爆破聲響，開門驚見電梯口有火燃燒，立即請母親撥打電話報案，並打電話至管理室請莊姓管理員上來協助。

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警方同時間會同119消防人員到場，經文昌消防分隊滅火後查看，電梯口角落有燃燒痕跡，燃燒面積約0.5平方公尺，查看起火點，疑係瓦斯罐（卡式爐使用）燃燒，幸未造成人員傷亡，仍派出火調人員到場調查起火原因。

而警方也查訪莊姓管理員，他表示案發前後均無其他異狀發生，也沒有可疑人士進出，但警方不排除是惡作劇或糾紛所引起，目前仍持續調閱大樓與周邊監視器釐清，若有相關具體違法事證，將朝公共危險罪方向究辦。

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