得標海軍雷達採購案竟拿中國製發電機交差 台灣廠商詐欺罪起訴

新北地檢署。（資料照）

2023/03/27 15:34

〔記者王定傳／新北報導〕2019年間，位於新北市中和區的廣昱科技公司，標下國防部海軍司令部海軍艦隊指揮部辦理的雷達「60KW發電機組」採購案，怎料，廣昱竟拿中國製的發電機組洗產地，偽裝成新加坡製造交差，還持不實文件並撕掉簡體字貼紙通過第一階段驗收，詐得5194萬元，新北地檢署依刑法詐欺、行使偽造私文書罪嫌及違反政府採購法，起訴廣昱科技及其負責人賴正興等3人。

檢調調查，2019年8月間，艦指部辦理雷達「60KW發電機組」採購案開標作業，該標案細分為4個標案，包含60KW、150KW、400KW、800KW，採公開招標最低標決標的方式辦理，標案明定：「發電機組須為歐美日品、零組件不得為中國、港、澳製造、進口、轉口」。

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檢調調查，當時廣昱公司等5家廠商參標，廣昱公司標下150KW、400KW、800KW發電機組3個標案，因報價均低於底價80％，主標人現場請廠商提出說明。

檢調調查，廣昱公司現場提出履約實績說明，包含歷年得標案件數量及標案名稱，並表明機組均為歐洲進口，廠牌為VOLVO及MTU，委購單位承辦人審認說明合理，由廣昱公司各以最低標3093萬餘元、2439萬餘元及3693萬元得標。

不僅如此，賴正興事後還涉嫌夥同該公司營運管理部林姓主管、關係企業何姓女負責人，明知自家的發電機組及其零組件是從中國進口、轉口及製造，為了避免違反招標規定，刻意洗產地至新加坡，並偽造不實原廠製造證明文件，特別註記「保證引擎、電頭等零組件均無中國製品無誤，特此證明」等，使艦指部開標人員受騙，順利通過資格審查並得標。

檢調調查，第一階段驗收時，艦指部以目視方式檢查廣昱公司依約檢附的文件及發電機組，何女除持不實原廠製造證明文件外，還故意事先撕毀標示中國製造進口的發電機組上簡體字貼紙，致驗收人員受騙通過驗收，詐得5194萬元。

去年4月，檢察官楊唯宏指揮調查局新北市調查處發動搜索，兵分6路，訊後諭令賴男200萬元、林男100萬元、何女10萬元交保；偵辦時，賴男辯稱是西班牙貨非中國貨，檢方不採信依刑法詐欺、行使偽造私文書罪嫌及違反政府採購法中的「以詐術使開標發生不正確結果」罪嫌，起訴廣昱科技及其負責人賴正興、林男及何女3人。

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