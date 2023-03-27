淫魔教主「少龍」藉病聲請停審 北院不准

少龍藉口生病聲請停審，北院根據醫院的回函，駁回少龍聲請停審確定。（資料照）

2023/03/27 13:57

〔記者溫于德／台北報導〕中華中正黨榮譽主席「少龍」徐浩城，被控開道場修煉「仙女」性侵7名女子，檢方2020年依強制性交、猥褻等罪嫌將徐起訴；在押徐2021年獲法院裁定以300萬元保外就醫，徐近日又以生病為由聲請停審，台北地院認為沒無理由，裁定駁回確定。

少龍透過聲請狀主張，2022年12月7日他前往醫院急診，醫院指他罹患慢性腎臟衰竭、高血壓性心臟病、無充血性心臟衰竭、良性高血壓腎臟疾病併腎衰竭及胸主動脈瘤剝離等嚴重心臟病。

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且他年事已高，只能透過持續門診追蹤，另2021年1月在押期間，他曾經心肺功能停止，也曾經無意識與呼吸、脈搏等紀錄，後來又因為心臟衰竭需緊急住院開刀，可見他的身體機能無法負荷長時間訴訟，也可能因為訴訟過程的情緒、壓力，再度導致心臟衰竭、休克。

少龍還說，2022年12月8日至12日他因為肺炎住院，近期也心律不整，隨時需有人照顧，必要時還需緊急就醫，請法院考量他的心臟功能不佳而無法打出足夠血量，導致腦部功能受到抑制等，進而無法以流利言語表達，而順利到庭辯護，同時無法與辯護人順利溝通，聲請先停止訴訟。

北院根據少龍提出的診斷證明函詢醫院，得知他2022年12月出院後，健康已有所進步，且少龍的病情不會直接影響其腦部、語言能力，醫院還指少龍應診時，言語應答能力正常，而少龍的身體雖然虛弱，但可以到法院開庭應訊。

北院因此認為，少龍言語表達能力正常，且有定期回診治療，病況尚屬穩定，故與他自認因病無法到庭接受審判的主張並不相符，加上少龍已委任辯護人，更足以保障他的權益，裁定駁回確定。

年逾70歲的少龍是「華興靈修中心」創立人，被檢方指控廣設道場，對外自稱五教共主、心靈歌手、天斬大將軍、道主，吸收信徒靈修打坐，鼓吹同修弟子捐獻財物。

檢方也指少龍成立「仙女班」，以輪迴、地獄、末日預言等概念，灌輸女信徒對他服從，伺機猥褻6名女信徒多達13次，並性侵一名女弟子未遂；犯案過程中，少龍聲稱：「這樣做是幫妳提升靈性」、「把精液射給妳，是幫妳提升最快的方式」。

檢警發動搜索拘提時，也在道場查扣8000萬元現金。

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