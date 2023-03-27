應曉薇被控辦餐會賄選不起訴仍有變數 北檢將依職權送高檢署再議

台北市議員應曉薇去年選舉期間捲入辦餐會賄選風波，移送台北地檢署複訊後獲請回，上週獲北檢不起訴處分，檢方將依職權送交高檢署再議。（資料照）

2023/03/27 12:33

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市議員應曉薇去年被告發辦餐會賄選；台北地檢署查出，該餐敘為萬華區里鄰長聯誼餐會，由應的服務處主任高綉菊訂席，身為民進黨員的台灣仁本生命科技負責人陳川原出錢，因陳供稱宴客目的是想藉機拉業務，使得到場拉票的應躲過官司，上週將應等6人不起訴；因此案為本刑3年以上之罪，檢方將依職權送高檢署再議，全案還未確定。

依刑事訴訟法第256條第3項規定，最輕本刑3年以上之罪，因犯罪嫌疑不足，經檢察官不起訴處分或緩起訴處分者，檢方應依職權逕送上級檢察署再議。由於此案相關被告牽涉案由為公職人員選舉罷免法之期約賄選罪，該罪刑度為3年以上、10年以下徒刑，檢方做出不起訴處分後，根據刑事訴訟法規定，檢方將依職權送高檢署再議。

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本案不起訴被告還包括競選萬華區華江里長失利的楊華中、訂席的應曉薇服務處台北市萬華區主任高綉菊、服務處執行長王尊侃、負責結帳的台灣仁本經理彭有爔、實際出錢的陳川原。

北檢查出，該次餐會由高女訂席，在北市汀州路的新東南海鮮餐廳一樓包廂「鳳廳」席開5桌，菜色包括「深海魚綜合刺身」等12道菜，由彭女結帳4萬4600元後，另持發票向陳男請款；應曉薇則在餐會中喊「楊華中1票、應曉薇10票」；彭女庭訊時雖直言，「辦餐會就是幫應拉票」；不過，彭的說法被實際出錢請客的陳男所否認。

陳川原供稱，他從陳水扁時代開始助選，中正、萬華區的餐會或里長旅遊，他都會幫忙，為了拉生意（生前契約）才將錢交給彭女，指示她宴請像里長等有助於生意的對象。陳還透露，他是更生人，因應曉薇擔任更生人教誨師而結識，他雖交代彭女指應是自己人，但沒干涉彭邀誰，候選人不分藍綠，他都指示彭幫忙，可能是彭個人政治傾向跟國民黨走得近，該次是他指示彭辦年底餐會來拉業績。

檢方認為，除具特殊身分人士應嚴守中立外，任何人均可於競選期間發言支持特定候選人，不能以競選或助選的語言，推論其有向選民期約投票或不投票，且餐會菜色每桌僅8800元、10人共餐，或為佳餚，但食材並非高不可攀，客觀上難認足以動搖有投票權人的投票意向，認定罪證不足。

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