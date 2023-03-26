Toyz販毒案上訴求解境管遭駁回 法官：再延長8個月！

Toyz因販賣大麻煙彈遭台中地方法院判刑4年2年。（資料照）

2023/03/26 19:58

〔記者許國楨／台中報導〕曾拿下《英雄聯盟》世界冠軍的電競好手劉偉健（Toyz），也是知名網路遊戲實況主，因販賣大麻菸彈遭判刑，劉20日上訴台中高分院表示因居留等證件都逾期，希望法官可以解除出境、出海限制返港，但除檢方反對，法官也認為，劉涉毒品罪嫌重大，有逃亡可能，依法再延長禁令8個月。

據查，劉被台中檢方指控販賣500顆二級毒品大麻煙彈，每顆1200元購入後以4500元至7000元售出，暴利達3倍多至5倍，台中地院審理時，他坦承認罪，去年11月24日上午一審審結判刑4年2月，同時裁定以150萬元交保、停止羈押，但限制劉出境、出海至今年4月1日。

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因為境管期限將至，劉也提出上訴，台中高分院提前在20日審理是否有繼續限制出境、出海必要，劉當天表示，因17歲就來台工作，相關工作證照都已過期，必須返回香港重辦，但詢問台灣、香港的移民單位，得知證件無法以代辦方式處理，希望法官讓他回香港辦理證件。

他也知道法官會審酌有逃亡可能，但逃亡對他是最不利的，因為他從事網紅工作，粉絲都在台灣，與在台銀行、機關要辦理業務，都有可能遇到困難，為此請求法官解除出境、出海限制，讓他夠返回香港辦理證件。

但檢方對此表達反對，認為劉不是本國人，且已被判決有罪，為能擔保後續審理順利，有必要將其限制出境、出海，台中高分院審酌，劉男經一審判刑已知刑度不輕，客觀上增加畏罪逃亡動機，有理由讓法官相信，劉可能逃匿以規避審判程序、刑罰執行的可能性很高。

加上劉也不具有高齡、疾病等不利逃亡等身體因素，無法讓合議庭形成相信不會逃亡的心證，認定劉有逃亡之虞，裁定延長限制出境、出海8個月，延長禁令到今年12月初。

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