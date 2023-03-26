好神！撿到2捆紙鈔急送警所 憑1張斑駁單據找到失主

2捆紙鈔中還有一張斑駁的單據。（圖由警方提供）

2023/03/26 14:24

〔記者許國楨／台中報導〕有民眾前天在路上撿到兩捆紙鈔急送警所，員警清點後共有1.2萬元，卻因該怎麼幫沒寫名字的鈔票找主人一度傷透腦筋，幸好憑著紙鈔中一張斑駁單據上的簽名，大海撈針過濾行經車輛找到吳姓女失主，她緊握失而復得的辛苦錢，除了感謝熱心民眾拾金不昧，也直呼員警真的是太神奇了！

經查，58歲吳婦是台中市大里區內新市場的豬肉攤商，當天中午收攤騎機車返家途中，行經東區十甲東路一帶時，辛苦了整個早上的貨款卻悄悄從外套口袋中飛落，幸有好心民眾經過發現掉在路上的兩捆紙鈔，拾金不昧送至第三分局東區分駐所。

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員警鐘弘光、蔡孟涵除清點2捆共計1萬2千元的百元及5百元紙鈔，也仔細檢視每一張名片，發現裡頭夾雜著一張斑駁的單據，推敲應該是買賣貨物的簽收單，雖然看不懂內容，但上頭有個字跡還算工整的簽名，隨即從拾獲民眾提供的時間及地點，透過調閱路口監視器交叉比對。

只是當時有眾多路過的汽機車，員警耐心比對，終於發現有一輛機車的車主正好與該單據簽名吻合，經確認，車主正是急得像熱鍋上螞蟻的吳姓婦人，她接獲警方通知開心地不敢置信表示，中午市場收攤後騎車返回太平區家中，打算要清點貨款時才發現放在口袋內的整疊現金不翼而飛。

原以為掉在菜市場內，兒子陪她回市場繞了一圈沒有發現，調監視器也沒有看到遺失過程，原以為只能無奈認賠，沒想到竟接到警方通知錢找到了，讓她簡直不敢相信，除特地打電話向熱心民眾道謝，也稱讚警方真的是太神奇了。

警方則藉此提醒，許多民眾會將手機、錢包等貴重物品放在衣物口袋裡，雖方便拿取，然騎乘機車或拿取物品時，卻很容易從口袋飛出或滑落，為避免生活上的不便，出門在外個人貴重物品更須妥善保管，放置於包包內等較不易掉落之處，避免財產損失。

貨款失而復得，吳婦簡直不敢置信。（圖由警方提供）

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