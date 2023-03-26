一場火燒車出現失散多年「兄弟」？ 誰是警察分不出來

一輛油電車在分局門口自燃。（民眾提供）

2023/03/26 05:58

〔記者王捷／台南報導〕台南警二分局門口24日發生火燒車意外，台南市消防局南門分隊的消防員陳俊廷救火時，突然被叫住，被質問為什麼要穿消防衣？陳俊廷被問得滿頭霧水，原來他被員警誤認成偵查隊的小隊長洪智雄，兩人長得真的有點像，還被戲稱是失散多年的兄弟；昨天消防局到現場火災調查，洪智雄一見陳俊廷，直說兩個人如果站一起，恐怕分不出來誰是警察、誰是消防員，但他「頭髮比較多」。

24日快中午時，一位民眾開著油電車到二分局南門派出所洽公，車輛停放分局門口的停車格內，不久汽車就起火燃燒，許多員警嚇了一跳，先打119報案，又急忙拿起派出所的滅火器協助滅火，因為車輛在燃燒時發出爆炸悶響，員警也馬上封鎖道路，等消防員來。

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南門分隊的消防員陳俊廷打火打到一半，突然被警察叫住，他突然發現身邊到很多警察都在看他，原本以為自己是光頭的關係，沒想到是因為他跟二分局的偵查隊小隊長洪智雄撞臉。

洪智雄在2003年考上偵查佐，今年剛升小隊長，已從警30年，年紀比陳俊廷大很多，因為這場火燒車意外，他被同事虧說找到失散多年的兄弟，但他昨天PO出合照否認，他跟陳俊廷一點都不像，而且自己的頭髮還比較多。

警二分局偵查小隊長洪智雄（左）與消防局南門分隊消防員陳俊廷。（民眾提供）

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