為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    一場火燒車出現失散多年「兄弟」？ 誰是警察分不出來

    一輛油電車在分局門口自燃。（民眾提供）

    一輛油電車在分局門口自燃。（民眾提供）

    2023/03/26 05:58

    〔記者王捷／台南報導〕台南警二分局門口24日發生火燒車意外，台南市消防局南門分隊的消防員陳俊廷救火時，突然被叫住，被質問為什麼要穿消防衣？陳俊廷被問得滿頭霧水，原來他被員警誤認成偵查隊的小隊長洪智雄，兩人長得真的有點像，還被戲稱是失散多年的兄弟；昨天消防局到現場火災調查，洪智雄一見陳俊廷，直說兩個人如果站一起，恐怕分不出來誰是警察、誰是消防員，但他「頭髮比較多」。

    24日快中午時，一位民眾開著油電車到二分局南門派出所洽公，車輛停放分局門口的停車格內，不久汽車就起火燃燒，許多員警嚇了一跳，先打119報案，又急忙拿起派出所的滅火器協助滅火，因為車輛在燃燒時發出爆炸悶響，員警也馬上封鎖道路，等消防員來。

    南門分隊的消防員陳俊廷打火打到一半，突然被警察叫住，他突然發現身邊到很多警察都在看他，原本以為自己是光頭的關係，沒想到是因為他跟二分局的偵查隊小隊長洪智雄撞臉。

    洪智雄在2003年考上偵查佐，今年剛升小隊長，已從警30年，年紀比陳俊廷大很多，因為這場火燒車意外，他被同事虧說找到失散多年的兄弟，但他昨天PO出合照否認，他跟陳俊廷一點都不像，而且自己的頭髮還比較多。

    警二分局偵查小隊長洪智雄（左）與消防局南門分隊消防員陳俊廷。（民眾提供）

    警二分局偵查小隊長洪智雄（左）與消防局南門分隊消防員陳俊廷。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    山壁竟有「夫妻臉」！尖石祕境背後傳說曝光
    2023/02/26 06:41

    山壁竟有「夫妻臉」！尖石祕境背後傳說曝光
    隋棠、楊謹華傻傻分不清！網友求救：是雙胞胎嗎
    2023/02/08 17:10

    隋棠、楊謹華傻傻分不清！網友求救：是雙胞胎嗎

    台南建築邁國際 東區將現隈研吾俬宅
    副總統斜槓賣菜？ 蔡培慧菜市場發春聯巧遇「南投版賴清德」
    2023/01/14 20:27

    副總統斜槓賣菜？ 蔡培慧菜市場發春聯巧遇「南投版賴清德」
    世足賽》撞臉喀麥隆球星 詹皇推特：超像的
    2022/11/26 05:30

    世足賽》撞臉喀麥隆球星 詹皇推特：超像的

    這款入手就翻倍！專家教你最強存酒投資術
    寵物犬撞臉億萬富翁？ 網：一模一樣
    2022/07/15 21:24

    寵物犬撞臉億萬富翁？ 網：一模一樣
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播