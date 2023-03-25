3/25 雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2023/03/25 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月25日）開獎的第112000072期雙贏彩、第112000072期今彩539，頭獎均摃龜。

第112000072期雙贏彩中獎號碼為「02、05、06、08、11、13、14、15、19、20、23、24」，頭獎摃龜；貳獎7注中獎，每注可得10萬元；參獎共143注中獎，每注可得500元；肆獎共1722注中獎，每注可得100元。

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第112000072期今彩539中獎號碼為「06、10、24、33、35」，頭獎摃龜；貳獎共174注中獎，每注可得2萬元；參獎共6803注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬6523注中獎，每注可得50元。

第112000072期39樂合彩中獎號碼為「06、10、24、33、35」，四合共22注中獎，每注可得21萬2500元；三合共206注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9028注中獎，每注可得1125元。

第112000072期3星彩中獎號碼為「285」，正彩共42注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000072期4星彩中獎號碼為「3948」，正彩共9注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」。

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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