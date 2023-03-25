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    疑不滿周玉蔻批慈濟 男放「月餅」稱「驚喜」被告恐嚇不起訴

    男子田山盛國。（資料照）

    男子田山盛國。（資料照）

    2023/03/25 11:23

    〔記者王定傳／台北報導〕曾到台北地檢署掛民進黨黨旗的男子田山盛國，去年間疑似不滿媒體人周玉蔻批評慈濟，竟報警稱寶島聯播網門口有不明包裹，並於臉書留言稱「放了一個驚喜」，警方一度懷疑是炸彈，到場後排除，確認只是月餅，寶島聯播網提告恐嚇，台北地檢署調查後認為罪嫌不足，今日處分不起訴。

    警方調查，去年9月12日，周玉蔻透過臉書批評慈濟後不久，田男就闖進「放言」科技傳媒辦公室滋擾，甚至涉嫌咬傷放言員工，北檢在去年12月間已依傷害罪嫌起訴田男。

    警方調查，同年9月14日早上8時許，田男又跑進「寶島聯播網公司」，在垃圾桶上放置不明包裹，隨後報案稱該大樓有不明包裹須警方協助，並在臉書留言稱：「寶島聯播網門口放了一個驚喜」。

    警方不敢大意一度懷疑是爆裂物，經採證後排除是爆裂物，進一步檢視包裹內容物，發現是一盒包裝完整、尚未過期的慈濟中秋禮盒。

    警方調閱監視器畫面追查，2小時後就發現田男蹤跡，隨即將他查緝到案；據了解，田男聲稱他這盒月餅吃不完，才放在該處想請廣播電台人員吃，事後寶島聯播網提告恐嚇罪嫌，檢方調查後認為罪嫌不足，今日處分不起訴。

    不僅如此，去年12月，田男另闖入台北地檢署頂樓，擅闖門禁懸掛民進黨旗幟，北檢在今年3月中旬已依侵入建築物罪將他起訴。

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