鐵工缺錢花用利用砂輪機破壞7間娃娃機台得手2萬多

警方在竊嫌機車內搜出犯案工具與犯案時戴的紅色安全帽。（記者林嘉東翻攝）

2023/03/25 11:16

〔記者林嘉東／基隆報導〕蔡姓男子靠打鐵工維生，因缺錢花用，竟拿著生財工具砂輪機、鐵撬，接連行竊新北市汐止區7間娃娃機台，得手2萬多元零錢；警方調查，蔡男犯案時固定戴紅色安全帽犯案，循線逮到蔡男起獲犯案時紅色安全帽等犯案工具。汐止警方今天將蔡男依加重竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦。

新北市汐止區樟樹一路、忠孝東路與新台五路等路段，今年3月起接連發生7起娃娃機台錢箱遭人破壞鎖頭後，偷走2萬5650元零錢。

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轄區汐止派出所調閱監視器發現，犯下7起竊案的竊賊犯案時戴著紅色安全帽，警方鎖定35歲蔡姓男子涉有重嫌，向士林地檢署聲請拘票後，開始找人。

13日清晨3時許，警方巡邏至新台五路1段一間便利商店時，發現蔡嫌就在店內立即將他逮捕，隨後在他的機車內，起獲 1台砂輪機及所屬電池、1把鐵撬、1頂紅色安全帽及1個金屬製手指虎等犯案工具。

蔡落網後供稱，他平日擔任鐵工工作，工作時有時無，因缺錢花用，才利用平日工作用的砂輪機、鐵撬，破壞娃娃機錢箱鎖頭後，搜刮錢箱內零錢，竊得的贓款已悉數花用殆盡。

警訊後，將蔡嫌依全案警方詢後依加重竊盜罪及違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌將犯嫌移送士林地檢署偵辦，並建議檢察官聲請預防性羈押，以免蔡嫌再次犯案。

汐止派出所所長楊幼暉呼籲，娃娃機台台主在店內加裝即時監控等監視器設備，若發現竊嫌破壞店內錢箱鎖頭後立即報案，警方必定追查到底，絕不寬貸。

蔡男接連行竊新北市汐止區娃娃機台。（記者林嘉東翻攝）

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