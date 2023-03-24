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    控台大婦科名醫下藥性侵 女方曾傳「感謝老爹」北檢認罪證不足不起訴

    民進黨立委范雲（左1）今天陪同3名受害者召開「台大醫院成『惡狼』獵場，台大卻推開求助受害者」記者會。（記者廖振輝攝）

    民進黨立委范雲（左1）今天陪同3名受害者召開「台大醫院成『惡狼』獵場，台大卻推開求助受害者」記者會。（記者廖振輝攝）

    2023/03/24 19:02

    〔記者錢利忠／台北報導〕立委范雲今召開記者會，指控台大婦產科名醫涉嫌下藥性侵多名女子；據了解，該醫師去年曾被藥廠女業務提告，不過，台北地檢署勘查女方的醫檢報告，查無她體內有藥物殘留反應，監視器也錄到她神智清楚，甚至於事發後還傳「感謝老爹」等字句給該名醫，今年1月將名醫不起訴；該女不服，已向高等檢察署聲請再議。

    女方指控，去年6月20日，她與名醫去北市松江路某餐廳用餐，期間她曾短暫如廁，回來後喝下座位上的飲料，出現精神亢奮等遭下藥症狀，直到恢復意識，才發現自己裸躺在摩鐵床上，她當時無力反抗，只能在迷迷糊糊中被名醫性侵。

    此事經媒體曝光後，名醫即被台大醫院調離主管職。不過，名醫自始至終都否認下藥性侵女方，且為了自保，還向檢警聲請保全證據。檢警則根據女方指控，沿線調閱餐廳至摩鐵的監視器畫面，另傳喚當天載送兩人去摩鐵的運將作證。

    檢方勘查監視器畫面，發現女方不僅可自行走路，無須他人攙扶，且她的步伐也不像遭下藥後，可能出現腳步無力等情況。運將則向檢方證稱，當天女方在車上時意識清楚，不僅可以與男方聊天，她還指示要走哪一條路到摩鐵。

    檢方為求慎重，還勘查兩人手機中的通聯記錄，查出事發當晚，女方回到家後，還傳LINE向男方報平安，提及「感謝老爹」等字句；經比對所有事證，認定名醫被控性侵的事證不足，因此將他不起訴。

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