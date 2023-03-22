男大生2度下藥「魔鬼的呼吸」意圖性侵女網友未成判刑4年半

（情境照）

2023/03/22 12:21

〔記者張文川／台北報導〕20歲冉姓男大學生，去年9月間在3天內先後約2名女網友至夜店遊玩，再趁對方離座時在飲品中下藥，攙入以大花曼陀羅提煉、有「魔鬼的呼吸」之稱的麻醉迷幻禁藥「東莨菪鹼」，待女方昏迷後帶去開房間性侵，其中1女還慘遭錄下裸體影片，幸好2女都及時驚醒掙扎逃脫，台北地院依兩件以藥劑加重強制性交未遂罪將冉男合併判處4年6月有期徒刑。可上訴。

「東莨菪鹼」成分萃取自俗稱「天使喇叭花」的「大花曼陀羅」，通常用於麻醉前給藥等醫療用途，近年卻被毒販濫用，該成分施用後會造成嗜睡、言語不清、躁動不安的情況，更嚴重則可能產生幻覺、神智混亂、妄想、抽搐、昏迷，而有「魔鬼的呼吸」之稱，被稱為最毒的禁藥。

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去年7、8月間，冉男透過藥頭開設的Line「專賣店」群組購入含東莨菪鹼成分的藥劑，自己實驗服用發現確實會使人昏迷，遂心生歹念，計畫下藥「撿屍」。

9月15日冉男約出以交友軟體結識的女網友「小芬」去台北市「lebeer」夜店，並事先在幫她買的星巴克咖啡中攙入藥劑，用餐時交給她喝，小芬喝後不久即藥力發作而昏沉無力，冉男將她帶往商務旅館開房間休息，小芬走房間門口發現異樣，轉身欲走，冉男仍強行拉她進房，小芬奮力掙扎反抗，使盡餘力逃離房間，使冉男未能得逞。

冉男仍不死心，2天後再約出另一女網友「小芳」，用餐後帶她去「The Bed」夜店，趁她離座時，在她的飲料中摻入藥劑，小芳喝下後因昏昏沉沉，冉男再將她扶至商旅套房，小芳癱軟躺在床上，冉男開啟手機錄影功能，調整鏡頭正對著小芳，預備拍攝性愛影片，影片並拍到他脫下自己內、外褲趴在小芳身上，解開她褲頭。

幸好小芳及時驚覺，雖意識恍惚，但尚存一絲身體知覺反應，極力扭動身體試圖掙脫並喝斥抗拒，趁隙逃離房間，冉男再次偷香失利。

小芳隔天凌晨至醫院驗傷、報警，採尿驗出有東莨菪鹼成分，才知道被冉男下藥。大安警分局接獲2女報案，報請指揮搜索，在冉男房間查獲裝有禁藥的小棕瓶，鑑驗也確認含有東茛菪鹼成分，也找到冉男錄影的檔案。

冉男承認下藥，否認想偷拍性侵過程，辦稱只是把手機放好，未主動開啟錄影功能。審理期間，冉男與小芳達成45萬元和解獲不再追究，小芳則是不願意和解。

台北地院合議庭認定冉男犯行明確，2案分依「以藥劑強制性交未遂」、「以藥劑及對被害人錄影強制性交未遂」罪，各量處3年10月、3年8月，合併應執行4年6月。可上訴。

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