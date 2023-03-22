為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    男大生2度下藥「魔鬼的呼吸」意圖性侵女網友未成判刑4年半

    （情境照）

    （情境照）

    2023/03/22 12:21

    〔記者張文川／台北報導〕20歲冉姓男大學生，去年9月間在3天內先後約2名女網友至夜店遊玩，再趁對方離座時在飲品中下藥，攙入以大花曼陀羅提煉、有「魔鬼的呼吸」之稱的麻醉迷幻禁藥「東莨菪鹼」，待女方昏迷後帶去開房間性侵，其中1女還慘遭錄下裸體影片，幸好2女都及時驚醒掙扎逃脫，台北地院依兩件以藥劑加重強制性交未遂罪將冉男合併判處4年6月有期徒刑。可上訴。

    「東莨菪鹼」成分萃取自俗稱「天使喇叭花」的「大花曼陀羅」，通常用於麻醉前給藥等醫療用途，近年卻被毒販濫用，該成分施用後會造成嗜睡、言語不清、躁動不安的情況，更嚴重則可能產生幻覺、神智混亂、妄想、抽搐、昏迷，而有「魔鬼的呼吸」之稱，被稱為最毒的禁藥。

    去年7、8月間，冉男透過藥頭開設的Line「專賣店」群組購入含東莨菪鹼成分的藥劑，自己實驗服用發現確實會使人昏迷，遂心生歹念，計畫下藥「撿屍」。

    9月15日冉男約出以交友軟體結識的女網友「小芬」去台北市「lebeer」夜店，並事先在幫她買的星巴克咖啡中攙入藥劑，用餐時交給她喝，小芬喝後不久即藥力發作而昏沉無力，冉男將她帶往商務旅館開房間休息，小芬走房間門口發現異樣，轉身欲走，冉男仍強行拉她進房，小芬奮力掙扎反抗，使盡餘力逃離房間，使冉男未能得逞。

    冉男仍不死心，2天後再約出另一女網友「小芳」，用餐後帶她去「The Bed」夜店，趁她離座時，在她的飲料中摻入藥劑，小芳喝下後因昏昏沉沉，冉男再將她扶至商旅套房，小芳癱軟躺在床上，冉男開啟手機錄影功能，調整鏡頭正對著小芳，預備拍攝性愛影片，影片並拍到他脫下自己內、外褲趴在小芳身上，解開她褲頭。

    幸好小芳及時驚覺，雖意識恍惚，但尚存一絲身體知覺反應，極力扭動身體試圖掙脫並喝斥抗拒，趁隙逃離房間，冉男再次偷香失利。

    小芳隔天凌晨至醫院驗傷、報警，採尿驗出有東莨菪鹼成分，才知道被冉男下藥。大安警分局接獲2女報案，報請指揮搜索，在冉男房間查獲裝有禁藥的小棕瓶，鑑驗也確認含有東茛菪鹼成分，也找到冉男錄影的檔案。

    冉男承認下藥，否認想偷拍性侵過程，辦稱只是把手機放好，未主動開啟錄影功能。審理期間，冉男與小芳達成45萬元和解獲不再追究，小芳則是不願意和解。

    台北地院合議庭認定冉男犯行明確，2案分依「以藥劑強制性交未遂」、「以藥劑及對被害人錄影強制性交未遂」罪，各量處3年10月、3年8月，合併應執行4年6月。可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    狼師被控性侵2女童還拍下體照 受害女學生自殘始曝光
    2023/03/22 10:36

    狼師被控性侵2女童還拍下體照 受害女學生自殘始曝光
    軍人和15歲小女友半年嘿咻54次 搞出「人命」下場曝
    2023/03/22 07:08

    軍人和15歲小女友半年嘿咻54次 搞出「人命」下場曝

    日月光築夢計畫 幫助創新團隊實現夢想
    女直播主約砲男粉絲！驚覺對方「武器」尺寸會變 開燈嚇歪.....
    2023/03/21 23:19

    女直播主約砲男粉絲！驚覺對方「武器」尺寸會變 開燈嚇歪.....
    駭人！南韓20來歲精障女子 遭同村10名中老年人性侵
    2023/03/21 13:07

    駭人！南韓20來歲精障女子 遭同村10名中老年人性侵
    醫師分享2國中生「罪惡對話」 家長憂：怕女兒以後被欺負
    2023/03/21 11:57

    醫師分享2國中生「罪惡對話」 家長憂：怕女兒以後被欺負
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播