雲林母女腳踏車雙載撿回收 慘遭聯結車撞死

斗六市64歲、46歲母女共乘腳踏車遭聯結車撞倒並輾壓，送醫後傷重不治。（民眾提供）

2023/03/24 16:33

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣斗六市今天發生一起聯結車右轉撞死騎單車雙載母女事故，據指出，該對母女家境不佳，女兒領有心智障礙手冊，母女平日在社區撿回收；斗六警分局調查聯結車駕駛並未酒駕，呼籲大型車有許多視野死角及內輪差，用路人盡量遠離大型車。

事故發生在今天上午10點半左右，38歲黃姓男子駕駛聯結車沿著斗六鎮北路往市區方向行駛，行經斗六二路右轉時，撞上同樣在鎮北路上直行共乘腳踏車的64歲、46歲母女，2人連人帶車卡在車底，當場無生命跡象，送醫搶救宣告不治。

請繼續往下閱讀...

斗六警分局副分局長林清豐指出，初步調查聯結車黃姓駕駛沒有酒駕，當時要從桃園到斗六工業區載貨，行經事故地點發生意外，肇事原因有待調查釐清。

鄰居聽到母女2人遭聯結車撞死很驚訝，一名婦人說，64歲婦人育有1女2男，女兒是老大，領有心智障礙手冊，2個兒子都已在工作，婦人的先生10多年前往生，母女2人平日在社區撿回收，與鄰居相處和睦、客氣。

林清豐說，大型車有許多視野死角及內輪差，尤其車輛在轉彎時特別危險，呼籲駕駛要減速慢行，其他車輛駕駛及行人都要遠離，避免進入視線死角或內輪差範圍內發生意外。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法