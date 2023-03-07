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    聯結車衝入對向撞4車釀2傷 肇事駕駛稱遭別部聯結車擦撞失控

    聯結車施姓駕駛指遭另輛聯結車（紅圈處）擦撞，才會發生車禍。（民眾提供）

    聯結車施姓駕駛指遭另輛聯結車（紅圈處）擦撞，才會發生車禍。（民眾提供）

    2023/03/07 17:01

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市小港區台機路與光和路口今天下午3時，發生施姓駕駛的聯結車衝入對向車道，撞擊其它4部停等紅燈車輛，釀2人輕傷。施姓駕駛聲稱遭另部聯結車擦撞才會失控，而該車肇事逃逸，警方正調閱監視器釐清真相。

    小港分局今天下午獲報處理該起車禍，發現56歲施姓駕駛的聯結車衝到對向車道，撞及67歲許姓駕駛的聯結車，另有40歲孫姓、33歲李姓及54歲李姓駕駛人的自小客車遭波及，2名自小客車駕駛輕傷，不需送醫。

    相關車駕駛人酒測值均為0，聯結車施姓駕駛向警方表示，事發當時他與另一部聯結車同時轉彎，對方撞擊到他的車輛右側車身，造成車輛失控衝入對向車道，又撞到其它停等紅燈車輛。

    警方調閱監視器，發現當時確有2部車輛同時在路口轉彎，但是否發生擦撞將進一步釐清，正通知另部聯結車駕駛前來說明，以釐清、還原當時肇事情形及責任，依相關規定移送裁處。

    警方指出，依據道路交通管理處罰條例第62條規定「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新台幣1千元以上3千元以下罰緩，逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月」。

    聯結車疑遭擦撞後發生追撞車禍。（民眾提供）

    聯結車疑遭擦撞後發生追撞車禍。（民眾提供）

    聯結車衝入對向車道，造成5車追撞。（民眾提供）

    聯結車衝入對向車道，造成5車追撞。（民眾提供）

    聯結車擦撞自小客車。（民眾提供）

    聯結車擦撞自小客車。（民眾提供）

    聯結車擦撞其它車輛。（民眾提供）

    聯結車擦撞其它車輛。（民眾提供）

    聯結車衝入對向車道，波及其它4部車輛。（民眾提供）

    聯結車衝入對向車道，波及其它4部車輛。（民眾提供）

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