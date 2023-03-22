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    民法將禁止家長體罰小孩 這些管教行為日後通通不行⋯⋯

    民法將禁止家長體罰小孩，法務部法律事務司司長鍾瑞蘭列舉不OK的管教行為。（記者錢利忠攝）

    民法將禁止家長體罰小孩，法務部法律事務司司長鍾瑞蘭列舉不OK的管教行為。（記者錢利忠攝）

    2023/03/22 19:21

    〔記者吳政峰／台北報導〕我國民法1085條規定「父母得於必要範圍內懲戒其子女」，也就是賦予家長懲戒權，但聯合國兒童權利公約已禁止「家內體罰」，為符合公約規定，法務部近日配合修正民法，草案中將原條文改為「父母不得對子女為身心暴力行為」，未來不論是生理上的體罰或心理上的羞辱，都可能被視為違法，濫行懲戒最重可停止親權，為避免家長動輒得咎，法務部法律事務司司長鍾瑞蘭22日說明暴力行為的界線。

    鍾瑞蘭說明，所謂的「暴力行為」，將參考衛福部「兒童及少年福利與權益保障法」第49條任何人不得對兒少身心虐待，及函釋從寬認定「不受任何形式之暴力」的範圍。

    精神暴力指的是心理虐待、精神淩辱、辱駡、情感凌辱或忽視等，例如：恐嚇、威脅、蔑視、孤立等；人身暴力包括所有體罰和其他形式的酷刑，殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰，或來自成人和其他兒童的人身欺凌和欺負，例如：徒手或持器具毆打、捏掐、打耳光、拉扯頭髮或踢踹等。

    法務部政務次長陳明堂表示，現行的懲戒權並非容許父母可以對子女施加身心暴力行為，但部分家長誤解，以致實務上出現家暴憾事，為了讓要件更為明確，此次修法改為「不得為身心暴力行為」讓家長得以依循，並符合兒權公約規範，外界若對草案有任何意見，均可在4月13日以前提供給法務部參考。

    伯衡法律事務所策略長黃致中對修法持肯定態度，指修正案寫出父母有權教養，已肯定家長仍具有管教權，只是不能使用暴力行為；黃致中認為，法律須跟著時代進化，家長管教小孩也應揚棄以往的「權威式」心態，打罵教育或許短時間有效，但不利孩子長期的身心發展；但他強調，每個家庭的管教手段不同，只要不涉身心傷害，法院原則上應尊重。

    詠衡法律事務所副所長鍾維翰也認為，法律與父母觀念應與時俱進，以溝通關心取代責難處罰，修法方向並無錯誤；鍾表示，事實上現代父母多具有不可體罰的概念，僅有少數家長還存有「不打不成器」的傳統想法，不過，為了避免家長動輒得咎，在法律修正後的過渡期間，需仰賴有關單位多為宣導，以縮短法律施行後與實際面的落差。

    現行民法1085條規定「父母得於必要範圍內懲戒其子女」，修正後改為「父母保護及教養未成年子女，應考量子女之年齡及發展程度，尊重子女之人格，不得對子女為身心暴力行為」。民眾可於4月13日以前，上「公共政策網路參與平台」表示意見。

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