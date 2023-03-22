兒童權利再進一大步！民法修正案禁「家內體罰」

法務部近日配合提案修正民法，父母「不得對子女為身心暴力行為」，未來不論是生理上的體罰或心理上的羞辱，都可能被視為違法，濫行懲戒最重可停止親權。圖為去年人本教育基金會舉辦「落實家內零體罰，政府該做什麼事？」記者會。（人本提供）

2023/03/22 11:47

〔記者吳政峰／台北報導〕聯合國兒童權利公約禁止體罰小孩，但我國的民法1085條仍賦予家長懲戒權，為符合國際潮流，法務部近日配合提案修正為父母「不得對子女為身心暴力行為」，未來不論是生理上的體罰或心理上的羞辱，都可能被視為違法，濫行懲戒最重可停止親權。民眾若對禁止「家內體罰」修正案有意見，可於4月13日以前提出。

現行民法1085條規定「父母得於必要範圍內懲戒其子女」，但已入台灣國內法的兒權公約卻載明「兒童接受父母照顧時，不受到任何形式之身心暴力、傷害或虐待、疏忽或疏失、不當對待或剝削，包括性虐待」，兩法對父母是否具有懲戒權框架不同，有衝突疑慮。

請繼續往下閱讀...

兒權公約第八號一般性意見呼籲各國修法，「禁止家庭內不論多輕微、包括以紀律懲罰為形式的暴力行為」、「絕無任何運用暴力、殘忍或有辱人格的紀律管束形式的理由」、「須在民、刑法中明確禁止體罰或污辱式懲罰」、「禁止一切形式的暴力行為……家長再也不可採取合理或輕微的體罰」。

考量德、法等多國已禁家長體罰，與我國文化較近的韓國與日本近兩年也完成修法，法務部為接軌國際，參酌監察院國家人權委員會「禁止家內體罰」決議及衛生福利部函釋，將配合修法，改為「父母保護及教養未成年子女，應考量子女之年齡及發展程度，尊重子女之人格，不得對子女為身心暴力行為」，以符合兒權公約要求。

未來掌摑、掐頸、辱罵、當街罰跪甚至是不給飯吃，都是違法行為；至於罰站、罰寫等非接觸性教養，則得視時間長短、頻率、場所、發展程度等，綜合考量是否超過子女負荷或侵害人性尊嚴，才能判斷。

家長濫罰子女，法院除可依兒童及少年福利與權益保障法命其接受親職教育，還可依民法1090條規定，宣告停止親權。小孩若身心受到嚴重侵害，也可委請父或母對施暴的一方提告求償。

修正案雖禁止動手體罰與言語羞辱，但強調不反對正面紀律概念，父母應以有利成長的方式扶養小孩，滿足子女的生理與心理需求，採正面、非暴力的管教手段。

除了民法修正案，衛福部也擬研修兒權法，把「身心虐待（反覆實施、超過負荷）」的定義放寬為「不受任何形式之暴力」。我國已立法禁絕學校與機構體罰兒少，若禁止「家內體罰」的民法與兒權法的修正案也通過，「兒少身心零暴力」目標可望達成最後一塊立法拼圖。

自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法