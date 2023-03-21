為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    彩妝師逛家樂福慘跌、「三宅一生」褲子被磨平 獲賠19萬元

    王姓彩妝師逛台北家樂福重慶店，行經碗盤專櫃因地面有坑洞而跌倒受傷，經向家樂福與專櫃業者求償，共獲賠19萬多元。（檔案照）

    王姓彩妝師逛台北家樂福重慶店，行經碗盤專櫃因地面有坑洞而跌倒受傷，經向家樂福與專櫃業者求償，共獲賠19萬多元。（檔案照）

    2023/03/21 19:22

    〔記者溫于德／台北報導〕3年前王姓彩妝師到台北家樂福重慶店採購，行經碗盤專櫃因地面有坑洞而跌倒受傷，當下她穿的褲子是名牌「三宅一生」，褲子摺痕因此被磨平，她分兩案提告求償。台北地院就褲子部分並未准許，但家樂福確有疏失，應賠償14萬多元；至於她在士林地院向專櫃業者求償部分，法院認定業者須賠償褲子損失等共4萬多元。總計王女獲賠19萬多元。

    2020年5月21日晚間9時許，王女在家樂福內逛街，經過碗盤專櫃因地面坑洞，害她跌倒，背部、膝部均受傷，也導致她身穿的「三宅一生」褲子右邊摺痕被磨平。

    王女認為，自己身為百貨公司站櫃彩妝師，上班時須站立並隨時待命，收入多寡更決定於業績，因為受傷已無法替顧客進行彩妝服務，也無法立刻對顧客銷售，求償20萬元。

    家樂福解釋，該櫃位已租給業者，因此，業者有責任維護現場安全，且王姓彩妝師也並非完全無法工作，不能求償工作損失。

    北院根據家樂福的現場照片，認定事發地點確實有許多空洞，同時未設置警示標誌，加上家樂福未證明業者租下櫃位後地面才受損，且櫃位也只擺放活動架，看不出業者曾經裝潢，認定家樂福應負起賠償責任。

    北院指家樂福應賠償王姓彩妝師14萬多元，但因為無法看出「三宅一生」褲子摺痕遭磨平，並未准許。可上訴。

    王姓彩妝師另於士院對專櫃業者提告求償「三宅一生」褲子摺痕遭磨平損失，以及醫藥費、不能工作損失等，共10萬元；法官審理後認定，業者應賠償褲子損失8755元，加上醫藥費、精神慰撫金，共4萬多元確定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    婦人在百貨賣場滑倒求償150萬 監視器還原真相：是她腳無力...
    2022/12/28 13:28

    婦人在百貨賣場滑倒求償150萬 監視器還原真相：是她腳無力...
    屁孩賣場玩鬧坐推車撞貨架 影片曝光網友砲轟
    2022/02/21 08:41

    屁孩賣場玩鬧坐推車撞貨架 影片曝光網友砲轟

    三菱電機匠心獻禮 買變頻空調再送好禮

    低波動穩配息 富坦穩月收基金績效強
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播