彩妝師逛家樂福慘跌、「三宅一生」褲子被磨平 獲賠19萬元

王姓彩妝師逛台北家樂福重慶店，行經碗盤專櫃因地面有坑洞而跌倒受傷，經向家樂福與專櫃業者求償，共獲賠19萬多元。（檔案照）

2023/03/21 19:22

〔記者溫于德／台北報導〕3年前王姓彩妝師到台北家樂福重慶店採購，行經碗盤專櫃因地面有坑洞而跌倒受傷，當下她穿的褲子是名牌「三宅一生」，褲子摺痕因此被磨平，她分兩案提告求償。台北地院就褲子部分並未准許，但家樂福確有疏失，應賠償14萬多元；至於她在士林地院向專櫃業者求償部分，法院認定業者須賠償褲子損失等共4萬多元。總計王女獲賠19萬多元。

2020年5月21日晚間9時許，王女在家樂福內逛街，經過碗盤專櫃因地面坑洞，害她跌倒，背部、膝部均受傷，也導致她身穿的「三宅一生」褲子右邊摺痕被磨平。

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王女認為，自己身為百貨公司站櫃彩妝師，上班時須站立並隨時待命，收入多寡更決定於業績，因為受傷已無法替顧客進行彩妝服務，也無法立刻對顧客銷售，求償20萬元。

家樂福解釋，該櫃位已租給業者，因此，業者有責任維護現場安全，且王姓彩妝師也並非完全無法工作，不能求償工作損失。

北院根據家樂福的現場照片，認定事發地點確實有許多空洞，同時未設置警示標誌，加上家樂福未證明業者租下櫃位後地面才受損，且櫃位也只擺放活動架，看不出業者曾經裝潢，認定家樂福應負起賠償責任。

北院指家樂福應賠償王姓彩妝師14萬多元，但因為無法看出「三宅一生」褲子摺痕遭磨平，並未准許。可上訴。

王姓彩妝師另於士院對專櫃業者提告求償「三宅一生」褲子摺痕遭磨平損失，以及醫藥費、不能工作損失等，共10萬元；法官審理後認定，業者應賠償褲子損失8755元，加上醫藥費、精神慰撫金，共4萬多元確定。

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