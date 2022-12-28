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    婦人在百貨賣場滑倒求償150萬 監視器還原真相：是她腳無力...

    孟姓婦人在知名賣場受傷，她怒控賣場沒做好防滑措施，求償150萬，但法官查出她應是腳無力跌坐在地。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

    孟姓婦人在知名賣場受傷，她怒控賣場沒做好防滑措施，求償150萬，但法官查出她應是腳無力跌坐在地。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

    2022/12/28 13:28

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕孟姓女子到知名百貨賣場購物，兩隻手抱著商品從二樓走樓梯下樓，距離一樓地板只剩兩階時，突然倒地摔斷左膝肌腱，孟女指控賣場沒做好防滑措施害她受傷，怒告求償150萬元，法官勘驗監視器畫面，發現孟女沒有滑倒，而是她腳無力，受傷原因與賣場無關，判孟女敗訴。

    判決指出，今年1月3日，孟姓女子到三民區某知名賣場購物後，她雙手各抱著商品，從二樓走樓梯下樓，突然在距離一樓地板只剩兩階的樓梯倒地，孟女事後指控，賣場樓梯地板材質為磁磚，表面質地光滑，阻力相對低，且防滑溝沒有明顯凹槽或任何凸起，無法發揮止滑作用。

    孟女拿出診斷證明，指賣場害她滑倒導致左膝肌腱斷裂，醫療費加上工作損失，要求賣場要賠她150萬元；高雄地院審理時，賣場則喊冤，聲稱孟女受傷原因與公司無關，並拿出監視器影片佐證。

    法官當庭勘驗監視器，發現孟女當時右手拿著貨品、左手同時抱著另一個較大的貨品，她的左腳踩在離地面第3階樓梯、右腳欲跨下離地面第2階樓梯時，左腳支撐力似有不足，重心失衡身體向右傾斜，她的右手原本可以抓住樓梯扶手，但因手上有貨品導致無法抓住扶手，隨後孟女的身體「慢慢」坐在離地面第二階樓梯上，並沒有滑倒情形。

    法官認為，根據常情，一般人下樓時滑倒，通常是某一腳的腳底往前、往下滑，發生腳底衝出梯面後，上半身身體往後仰倒，導致屁股或頭部往後倒而撞擊梯面，但孟女情況應該是雙腳無力支撐，膝蓋陸續彎曲，最終跌坐在梯面，因此受傷原因與賣場無關，判她敗訴，可上訴。

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