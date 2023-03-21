嗆人妻：「玉石俱焚、讓她流產」 囂張小三判賠15萬

許姓女子發現丈夫與石姓女子偷情，9度上摩鐵，石女還傳訊恫嚇許女與其夫，新北地院判定石女所為侵害許女配偶權及身體健康權，判賠15萬元。（資料照）

2023/03/21 16:50

〔記者王定傳／新北報導〕許姓女子發現丈夫與石姓女子偷情，9度上摩鐵，不僅如此，石女還傳訊恫嚇許女與其夫：「我會讓你知道什麼叫玉石俱焚」、「我就讓她流產！你等著看！」有孕的許女嚇得住院安胎，她提訴求償，新北地院判定石女所為侵害許女配偶權及身體健康權，判賠15萬元，可上訴。

許女控訴，石女破壞她的家庭，與其夫上摩鐵發生性行為，甚至傳訊恫嚇她與丈夫：「我也會傳所有的對話慢慢折磨你 還有你老婆」、「我會讓你知道什麼叫玉石俱焚」、「不要逼我去你家堵她和你」、「我就讓她流產！你等著看！」等，導致她住院安胎，住院期間對方還傳訊恫嚇：「如果還要更多我可以一一給妳更精彩的」等，因此求償100萬元。

請繼續往下閱讀...

對此，石女辯稱，許夫謊稱單身對她展開追求，但兩人除偶爾互動親暱外，並無不當往來；她是因遭許夫糾纏，並刻意引導她說出對訴訟上有利於許女的說法，不斷刺激及侮辱，她才會較為激烈的回應。

法官調查，石女不僅在對方結婚時曾收喜貼、喜餅及包紅包祝福，許女與其夫的長子出生後，她亦曾留言恭喜及收取小孩的彌月油飯，她也可從許夫等人臉書貼文見到對方家庭合照，加上許夫自白偷情，且石女又傳訊恫嚇許女，因此判賠15萬元，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法