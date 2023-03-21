外國人在台涉訟獲保障 司法院提供21種語言通譯協助

司法院21日舉行例行記者會，由司法行政廳廳長高玉舜（右）進行「保障弱勢權益—特約通譯、法庭無障礙設施」專題報告。（記者吳政峰翻攝）

2023/03/21 13:28

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院21日舉行「保障弱勢權益—特約通譯、法庭無障礙設施」專題報告記者會，司法行政廳廳長高玉舜表示「法院通譯制度」及「法庭無障礙設施」，對於公平審判及弱勢者權益保障至關重，司法院已建置21種語言、263名特約通譯備選人，供法院審理案件有傳譯需求時選任，以保障弱勢權益，建立友善司法環境。

高玉舜指出，司法院自2006年起即採行「特約通譯制度」，聘用合格且經完整教育訓練的特約通譯，特約通譯並需每2年換照一次，以確保通譯品質。目前可提供通譯的語言包括：手語、客語、閩南語、原住民族語、日語、英語、韓語、廣東話、法語、德語、西班牙語、泰語、越南語、印尼語、菲律賓語、馬來西亞語、緬甸語、俄語、柬埔寨語、爪哇語、同步聽打等21種語言，以因應法院開庭時，所需傳譯地方方言、原住民族語言暨多國語言需求。

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高玉舜說明，法院於審理時，也應主動徵詢有無傳譯需求、告知得向法院聲請傳譯服務及遴選特約通譯到庭協助，以協助法院發現真實、保障訴訟關係人訴訟權益、移除語言障礙，落實司法為民理念。

高玉舜表示，為確保身心障礙者有效獲得司法保護及近用，司法院發布《法院各類法庭設置無障礙席位指引》，函請各法院在法庭出入口及法庭內通道規劃無障礙設施、設置旁聽區、審判活動區無障礙席位空間等。目前各法院於各類法庭提供至少1間無障礙設施及席位空間，以便利身心障礙者參與法庭活動。

高玉舜強調，隨著國際交流頻繁，外籍移工、新移民人口增多，法院依賴通譯服務以妥適審理案件益形重要。司法院將持續提升法庭傳譯品質，完善法院通譯制度，精進法庭無障礙設施，給予身心障礙者適當協助，以保障其司法近用及公平審判權益。

此外，司法院發言人張永宏說明司法院進來的司法政策，包括提出少年事件處理法修正草案，兼顧少年與被害人保護；法庭中文語音辨識系統正式上線，開庭不必等筆錄；修正智慧財產案件審理法，訂於8月30日施行；強化國民法官證據法則，邀請日本學者專題演講。

張永宏提及，美國智庫傳統基金會（Heritage Foundation）日前發布2023經濟自由度指數（2023 Index of Economic Freedom），台灣於184個經濟體中排名第4名，其中司法效能（Judicial Effectiveness）分數為94.7分，比2022的94.2分高，也比國際平均（2023）的48.5分高。

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