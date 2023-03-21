7旬婦怕500萬現金被偷求助 南投警槍械室暫當小金庫護鈔

南投分局半山派出所值班員警受理7旬婦人請求保護500萬元現金情形。（圖由南投分局提供）

2023/03/21 12:30

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣警察局南投分局半山派出所，昨（20）日下午4時許，突然來了1位7旬婦人提著一個袋子，向值班員警詢問可否代為保管500萬元現金？員警乍聽還以為婦人遭詐騙集團詐騙，火速細心深入探詢後，始知這筆鉅款原本是要拿去北部給兒子購買房地產，但因臨時友人來訪而延誤，剛好兒子與賣方也沒有談妥，惟因銀行已打烊休息，加上500萬並非小數目，深恐放在家中遭竊，苦思無門之下只好求助警方，最後警方也允諾協助保管，也為「警察是人民保母」作了最佳詮釋。

南投分局半山派出所所長林靖崴說，當下從員警口中瞭解狀況後，雖然保管500萬元鉅款，派出所也同樣會有壓力，但考量民眾家中若因此引來宵小覬覦，也可能會成為治安隱憂，遂協助將這筆鉅款放置在派出所槍械室內保管，因槍械室有層層設施把關，24小時錄影監控，對民眾來說也是絕對安全的，今日也協助護鈔將此鉅款存回銀行，令婦人感謝不已。

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警方表示，民眾提領大筆現金時，都可以向警方申請護鈔服務，以維護民眾財產安全，雖然保管現金並非警察本業，但基於為民服務的精神，避免治安事件發生，警方還是會審酌個案情況，提供民眾必要的協助。

南投分局半山派出所值班員警受理7旬婦人請求保護500萬元現金情形。（圖由南投分局提供）

南投分局半山派出所值班員警就7旬婦人提出保護500萬元現金的需求進行了解。（圖由南投分局提供）

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