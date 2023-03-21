嘉縣緝毒掃黑幫 10天破87案逮99人

嘉義縣警方在10天內偵破87案。（圖由嘉義縣警察局提供）

2023/03/21 08:54

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣警察局3月執行「第八波安居緝毒專案」、「全國同步檢肅非法槍械暨掃蕩幫派涉毒專案行動」，今天早上公布成果，10天內偵破各類刑案87件99人，並臨檢、搜索轄內高風險處所，彰顯警方打擊犯罪決心。

嘉義縣警察局刑事警察大隊及各警分局，10天內搜索、臨檢黑道幫派經營、依附、圍事的KTV、小吃部、養生館等治安風險處所計26處102次，實施聯合稽查4處、函請縣府裁罰5處，共計偵破各類刑案87件99人、緝獲通緝犯3名（毒品、強盜、詐欺通緝），其中殺人未遂案1件3人、故意傷害案2件4人、重利案1件1人、恐嚇取財案1件1人、毀損案3件3人、毒品案28件28人（第一級毒品海洛因4.83公克、第二級毒品大麻2.08公克、安非他命59.93公克、第三級毒品愷他命3.82公克）、竊盜案7件8人、詐欺案36件42人、妨害自由案8件10人。

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竹崎分局於3月8日偵破2名黑幫分子涉犯妨害自由、恐嚇取財案；水上分局於3月13日凌晨及17日傍晚以優勢警力壓制2件聚眾鬥毆案；朴子分局於3月19日偵破2名陣頭成員傷害案；民雄分局於3月18日偵破殺人未遂、恐嚇、傷害案，該嫌並經法院裁定羈押。

嘉義縣警察局局長林宏儒表示，絕不容許黑道幫派在轄內有任何串聯公開活動及暴力違法行為，如有發生必全力偵辦，並運用第三方警政策略，移請縣府主管機關施以斷水、斷電、裁罰等措施，並追查不法所得斷絕金流，維護治安。

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嘉義縣警方在10天內偵破87案。（圖由嘉義縣警察局提供）

嘉義縣警方在10天內偵破87案，查獲各類毒品。（圖由嘉義縣警察局提供）

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