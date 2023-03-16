這不是梅子粉！5黑幫涉販毒遭逮 迷姦藥「金剛」曝光
〔記者湯世名／彰化報導〕這不是梅子粉！彰化縣警局刑警大隊執行掃黑專案，連日來循線在桃園市查獲以天道盟正義會王姓男子為首的販毒集團，逮捕王男4人與黑人家族李姓幫派成員，起出改造手槍、空氣槍與二級毒品「金剛」等贓物，警方指出，有迷姦藥之稱的「金剛」外觀酷似梅片、梅粉，為新興混合型紅色毒品，聞起來有甜甜的味道，效果比K他命強，呼籲民眾不要吃人家給的飲料和醃漬加梅粉的水果，保護自身安全。
彰化縣警局刑警大隊掃黑專責隊偵辦中部地區毒品案，經溯源追查發現，在桃園地區活動的天道盟正義會及黑人家族幫派成員，涉嫌販賣毒品牟利，遂報請雲林地檢署指揮偵辦，鎖定一個以天道盟正義會王姓男子（37歲）為首的販毒集團，率該組織3名成員與黑人家族的李姓幫派成員橫行桃園地區。
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警方專案小組偵辦多日見時機成熟，連日來兵分多路在桃園市平鎮、蘆竹與楊梅區嫌犯租屋處外埋伏，趁王男、李男與3名成員返回住處時一擁而上，全數查獲到案，訊後全部依毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。警方在租屋處起出改造手槍、空氣手槍各1把，以及安非他命、大麻與第二級毒品「金剛」、磅秤，其中「金剛」還包裝成圓片與紅色、白色粉末等形狀，外觀酷似梅片、梅粉。
彰化縣刑警大隊副大隊長張安進指出，王男、李男為毒品通緝犯，查緝到案後已立即發監執行，另劉姓、凃姓共犯羈押禁見，另名共犯則諭知請回。
警方這次查獲的毒品中，「金剛」外觀呈現粉紅色，聞起來還有淡淡甜味，販毒集團通常會製作成酷似梅粉、梅片形式，極容易混淆，有迷姦藥之稱，一旦混合施用會有心跳加速、體溫過高、急性高血壓或脫水等症狀，這款毒品多加入飲料和放入香菸一同施用。警方提醒，為避免誤食產生毒癮，對陌生人提供或來路不明的食品應特別注意，若在電玩、PUB或公共場所有人提供食品或水果，都要提高警覺，「來路不明的食品不要吃」。