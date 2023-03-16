這不是梅子粉！5黑幫涉販毒遭逮 迷姦藥「金剛」曝光

彰化縣刑警大隊查獲以天道盟正義會王男為首的販毒集團，二級毒品「金剛」外觀酷似梅片、梅粉，為新興混合型紅色毒品。 （記者湯世名攝）

2023/03/16 11:19

〔記者湯世名／彰化報導〕這不是梅子粉！彰化縣警局刑警大隊執行掃黑專案，連日來循線在桃園市查獲以天道盟正義會王姓男子為首的販毒集團，逮捕王男4人與黑人家族李姓幫派成員，起出改造手槍、空氣槍與二級毒品「金剛」等贓物，警方指出，有迷姦藥之稱的「金剛」外觀酷似梅片、梅粉，為新興混合型紅色毒品，聞起來有甜甜的味道，效果比K他命強，呼籲民眾不要吃人家給的飲料和醃漬加梅粉的水果，保護自身安全。

彰化縣警局刑警大隊掃黑專責隊偵辦中部地區毒品案，經溯源追查發現，在桃園地區活動的天道盟正義會及黑人家族幫派成員，涉嫌販賣毒品牟利，遂報請雲林地檢署指揮偵辦，鎖定一個以天道盟正義會王姓男子（37歲）為首的販毒集團，率該組織3名成員與黑人家族的李姓幫派成員橫行桃園地區。

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警方專案小組偵辦多日見時機成熟，連日來兵分多路在桃園市平鎮、蘆竹與楊梅區嫌犯租屋處外埋伏，趁王男、李男與3名成員返回住處時一擁而上，全數查獲到案，訊後全部依毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。警方在租屋處起出改造手槍、空氣手槍各1把，以及安非他命、大麻與第二級毒品「金剛」、磅秤，其中「金剛」還包裝成圓片與紅色、白色粉末等形狀，外觀酷似梅片、梅粉。

彰化縣刑警大隊副大隊長張安進指出，王男、李男為毒品通緝犯，查緝到案後已立即發監執行，另劉姓、凃姓共犯羈押禁見，另名共犯則諭知請回。

警方這次查獲的毒品中，「金剛」外觀呈現粉紅色，聞起來還有淡淡甜味，販毒集團通常會製作成酷似梅粉、梅片形式，極容易混淆，有迷姦藥之稱，一旦混合施用會有心跳加速、體溫過高、急性高血壓或脫水等症狀，這款毒品多加入飲料和放入香菸一同施用。警方提醒，為避免誤食產生毒癮，對陌生人提供或來路不明的食品應特別注意，若在電玩、PUB或公共場所有人提供食品或水果，都要提高警覺，「來路不明的食品不要吃」。

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彰化縣刑警大隊指二級毒品「金剛」外觀可做成梅片或梅粉狀，呼籲來路不明的食品不要吃。（記者湯世名攝）

彰化縣刑警大隊在桃園市街頭查獲以天道盟正義會王男為首的販毒集團，另查獲4人。（警方提供）

彰化縣刑警大隊破獲販毒集團，起出改造手槍與悾七手槍。（記者湯世名攝）

彰化縣刑警大隊副大隊長張安進指二級毒品「金剛」外觀可做成梅片或梅粉狀，來路不明的食品不要吃。（記者湯世名攝）

彰化縣刑警大隊在桃園市兵分多路查獲5人販毒集團。（警方提供）

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