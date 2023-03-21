代課老師2度性侵學童 栽在同一女法官

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2023/03/21 06:54

〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東縣某國小代課老師阿榮（化名）涉嫌性侵學童被判刑5年半後，辦案人員查出更早之前，他曾另對兄弟檔學童口交、肛交等，又被地院同一名女法官判刑7年半，他以對方未迴避等理由上訴，高雄高分院認為沒有違背法令，駁回其上訴。

判決書指出，2016年11月6日上午，被告阿榮以看電影為由，約被害人A童外出，並載回住處性侵。隔月4日上午，他又如法炮製，該童由其父載至潮州鎮某加油站會面後，再載他回住處性侵。

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後來，學童告知媽媽後報警，阿榮被屏東地院林姓女法官判刑5年半，他不服上訴，最高法院在2020年8月底，判決駁回並定讞。

後來，檢警辦案人員擴大清查，又發現阿榮早在2007年3月6日至2015年5月15日止，在屏東住處等地，另對未滿14歲的B童及滿14歲卻未滿16歲的哥哥C童，涉嫌口交、肛交、手淫等共5罪，經警方移送地檢署起訴後，又由林姓女法官承辦，並在去年4月間，判處有期徒刑7年半。

他不服上訴指出，指林姓女法官二度承辦他涉及妨害性自主案，已預設有罪立場，卻未依法迴避，屬違法判決，並否認犯行，要求改判無罪。

高雄高分院調查，2案均由林姓女法官承辦，沒有上、下審級關係，不構成迴避事由，並審酌原審認事用法並無不妥，判決上訴駁回，尚未定讞。

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