議員爆「台中房思琪」案疑有新受害人 教育局：未接獲新檢舉

台中市議員張耀中（右2）說，「台中房思琪」案有數名學生向校方供稱受害。教育局則說，未接獲新檢舉。（記者蘇孟娟攝）

2022/09/06 20:12

〔記者蘇孟娟／台中報導〕「台中房思琪」案引發關注，台中市議員張耀中今天（6日）指出，據他所知，當事老師在最近任職的國中以「數學小助教」名義指導學生，還有人被帶去過教師住處，也有已是大學生的學生指稱受害，還有人反映有讓人不舒服的肢體接觸，促教育局應全面清查。教育局說，經查，目前學校雖尚未接獲校園性別事件申請調查或檢舉案，會主動了解，持續關心，提供相關協助，依法辦理。

張耀中指出，案子發生以來，當事老師任職學校的學生間也多所討論，據他了解，已經有數名學生向校方供稱受害，有一名自稱今年剛畢業的「數學小助教」指稱，當事教師從2015年開始會選擇班上數學優異學生，利用午休或假日開班授課，讓學生成為班上的「數學小助教」，曾被帶到教師住處；另有已就讀大學的學生也稱受害，還有人說曾跟老師有肢體碰觸後感覺不舒服。張耀中促教育局應速擴大調查，找出更多的受害學生，而不是敷衍以對。

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人本基金會中部辦公室指出，據他們了解，目前僅A生當年就讀的國中有調查6屆導師班學生，其餘未調查，促市府應針對該師曾任職的3所國中及一處補習班擴大調查，也促教育局應併案調查，以利同組調查委員瞭解所有受害學生的受害情況，有助於還原真相。

不過，教育局說，經查，目前學校雖尚未接獲校園性別事件申請調查或檢舉案，會再主動了解，持續關心，提供相關協助並依法辦理。目前仍是3案（教育局A小姐及人本檢舉另2案），均依規處置，絕不容許狼師胡作非為。

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