逾期印尼籍夫妻想回母國待產 她抱著5個月身孕自行到案

印尼籍夫妻「安迪」及「安娜」自行到案。（記者王冠仁翻攝）

2023/03/20 12:44

〔記者王冠仁／台北報導〕為了解決國內居高不下的逾期失聯移工人數，移民署從今年初至6月底，推出「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」。近來台北市專勤隊就受理了一對逾期居留的印尼籍夫妻「安迪」及「安娜」到案，原來安娜已經懷孕5個月，兩人為了及時返國待產，鼓起勇氣出面自行到案。

移民署指出，安迪原本是來台求學的大學生，安娜則是來台工作的看護工，兩人在台相識相戀後結婚，安娜也懷孕。安迪為了照顧安娜，選擇休學，兩個人四處過著躲躲藏藏的日子。

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由於兩人都是穆斯林，他們希望可以趕在伊斯蘭教的齋戒月開始前，返回印尼和家人一起進行齋戒，並且在開齋節過後一起迎接新生命的誕生。他們發現移民署此次推動自行到案專案，有免收容、低罰鍰、不管制的措施後，鼓起前往台北市服務站自行到案。

移民署表示，此次「擴大自行到案專案」，自今年2月1日起至6月30日止，為期5個月，在台逾期的外來人口未被執法機關查獲前，未有限制出境或禁制出國等情事，不用被收容、繳最低罰鍰2千元且得免除管制。

移民署解釋，近3年來因受疫情影響，各國採行嚴格邊境管制措施，導致逾期滯台人數攀升。近來航班陸續恢復，為鼓勵逾期停（居）留外來人口主動出面自行到案，移民署特別推出這次專案，適用對象包括外國人、中國地區人民及香港澳門居民等外來人口，凡是合法入境，不論持何種簽證，如果逾越停（居）留期限，趕快出面自行到案。

印尼籍夫妻「安迪」及「安娜」自行到案。（記者王冠仁翻攝）

「安娜」已經懷孕五個月。（記者王冠仁翻攝）

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