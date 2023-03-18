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    迎賓大廳竟變停車場 建商、廣告商挨罰260萬元

    台北市一起建案廣告不實被開罰，最高行政法院認定公平會開罰260萬元無誤。（資料照）

    台北市一起建案廣告不實被開罰，最高行政法院認定公平會開罰260萬元無誤。（資料照）

    2023/03/18 20:41

    〔記者吳政峰／台北報導〕台北市一起建案廣告宣傳內有交誼廳及迎賓大廳，但被人發現該些處所的使用執照竟是停車場，向公平交易委員會檢舉，公平會認定廣告與使用執照確實不符，虛偽不實引人錯誤，決議依違反公平交易法第21條規定裁罰建商200萬元、廣告商60萬元。兩廠商不服，興訟抗罰，日前被最高行政法院駁回確定。

    該建案的網路廣告顯示，建物1樓及地下1樓規劃設置交誼廳與迎賓大廳等公共設施，但民眾查詢後，發現該處的使用執照用途竟是停車場，質疑廣告不實，向公平會檢舉。

    公平會認為，該建案的公共設施廣告文字及圖片，確與建案使用執照不符，屬於足以影響交易決定的商品內容，及用途為虛偽不實及引人錯誤之表示，違反公平交易法第21條規定，2021年分別開罰建商與廣告商200萬元及60萬元。業者不服，興訟抗罰。

    建商主張，委託廣告商製作廣告，非製作及刊載的主體，不應受罰；廣告商則主張，該建案是成屋銷售，廣告無論紙本或網路均記載「歡迎親鑑感動」、「親臨鑑賞」等字，有待消費者到現場瞭解現實狀況，亦不應受罰。

    一審台北高等行政法院指出，建商支付廣告費，並經審閱廣告內容後才發送，與廣告商均屬行為主體；製作不實建案內容及用途，使消費者產生錯誤認知，影響合理判斷及交易決定，且將導致市場競爭秩序喪失原有效能，使競爭同業蒙受失去顧客的損害，足以產生不正競爭的效果，評議後認定公平會開罰無誤。

    全案上訴最高行政法院，合議庭審理後認定處分並無裁量濫用，金額也符合比例原則，原審認事用法並無問題，日前駁回上訴，全案確定。

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