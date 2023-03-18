判刑+噴3萬！「短腿」女騎士自摔酒測超標 逆轉判無罪

合議庭認為無法證明酒測超標鄒女有騎車，改判無罪。示意圖。（資料照）

2023/03/18 17:45

〔記者王捷／台南報導〕鄒姓女子喝醉要騎車回家，發了車卻因腳太短，下車踢中柱連人帶車跌倒，警察對她酒測超標，簡易庭以酒駕判刑2個月，加罰3萬元。鄒女不服，上訴主張她是有意圖想騎車，但沒騎，合議庭也認為，無法證明鄒女在事故前有騎車，改判無罪。

去年8月，33歲鄒女到酒店喝酒，喝醉休息到凌晨快5點才牽車準備回家，發動機車時失去平衡跟著機車倒地，到場警員沒看鄒女摔倒過程，但排氣管「溫溫涼涼」，懷疑她酒駕，鄒女被問到是否騎車供詞反覆，酒測值0.57則已超標。

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簡易庭認為，鄒女酒駕有罪，但她不服氣，因為她覺得自己的確有「想要」騎車，但沒有騎車行為，提起上訴。

南院的判決，重點集中討論「駕駛」的行為，南院拿出俗稱的「酒駕罪」，刑法第185條之3第1項規定來看，酒測超標又「駕駛」動力交通工具才構成酒駕。

公共危險罪章會納入酒駕，處罰「抽象危險犯」，是為了維護公眾來往安全，南院認為，酒駕應該是要能利用交通工具，行走、前進於公眾可以自由通行的場所，才算作「駕駛」，「駕駛」包含了「駕馭」和「行駛」。

鄒女腿短跌到，發動機車後即人車倒地，明顯沒有「行駛」，南院認為跟酒駕的構成要件不符，警方也沒提出積極證據，證實鄒女在倒地前有騎車，改判鄒女無罪。

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