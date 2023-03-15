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    首頁　>　社會

    國泰世華銀行資深副總酒駕肇事妻頂罪 雙雙獲緩起訴

    國泰世華銀行資深副總經理鄧崇儀喝酒後開車載妻子回家，途中因超車而擦撞鄰車，警方到場酒測時，鄧妻卻跳出來頂包，自稱自己酒駕，反遭對方駕駛舉發，台北地檢署考量鄧崇儀夫妻倆均已認罪，今分別依公共危險、頂替罪將兩人緩起訴1年。（資料照）

    國泰世華銀行資深副總經理鄧崇儀喝酒後開車載妻子回家，途中因超車而擦撞鄰車，警方到場酒測時，鄧妻卻跳出來頂包，自稱自己酒駕，反遭對方駕駛舉發，台北地檢署考量鄧崇儀夫妻倆均已認罪，今分別依公共危險、頂替罪將兩人緩起訴1年。（資料照）

    2023/03/15 13:42

    〔記者錢利忠／台北報導〕國泰世華銀行資深副總經理鄧崇儀喝酒後開車載妻子回家，途中因超車而擦撞鄰車，警方到場酒測時，鄧妻卻跳出來頂包，自稱自己酒駕，反遭對方駕駛舉發；台北地檢署考量鄧崇儀夫妻倆均已認罪，今分別依公共危險、頂替罪將兩人緩起訴1年，鄧崇儀須支付公庫13萬5000元處分金，須上法治教育課程的鄧妻則須支付10萬元。

    本月5日晚上9時許，喝酒後的鄧男開車載妻子回家，行經北市金山南路、和平東路口時，違規跨越雙白線超車，就在車輛切回原線道時，不慎擦撞右後方的轎車，兩車駕駛因此臨停路邊並報警處理。

    警方到場對雙方駕駛進行酒測，此時鄧妻為保護丈夫，突然跳出來頂替，自稱自己酒駕上路，反遭對方駕駛舉發；警方勘查路口監視器畫面發現，肇事駕駛為鄧崇儀，而不是他的妻子，隨即對鄧男酒測，酒測值為每公升0.9毫克，立即依酒駕現行犯將鄧男逮捕，另依頂替罪法辦鄧妻。

    案發隔天，鄧崇儀發道歉信給國泰世華銀行全體員工，坦承自己「做了最壞示範」，該信件還被截圖上傳PTT，引起金融圈熱議，而國泰金控之後也於公開資訊觀測站發布重大訊息，公告鄧崇儀留職停薪。

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