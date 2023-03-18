中警臨檢「夜店一條街」露背辣妹一字排開看宣傳片

台中警察臨檢「夜店一條街」的夜店，許多女客人穿著火辣。（警方提供）

2023/03/18 12:12

〔記者張瑞楨／台中報導〕竹聯幫明仁會、旭仁會的春酒炫耀引發輿論爭議，台中市警方昨天深夜至今天凌晨3時，執行「全國同步檢肅非法槍械暨掃蕩幫派涉毒」等專案，動員警力臨檢有「夜店一條街」之稱的南屯區大觀路，還透過夜店的大螢幕，播放警政署長黃明昭錄製的反犯罪宣導片，穿著性感露背裝的辣妹一字排開受檢或看宣導片，顯得相當「違和」。

台中市警局第四分局等單位，昨天深夜11時至今天清晨3時，由分局長李建興親自帶隊，還申請霹靂小組與警犬支援，正值週五至週六，各夜店人潮眾多，其中一家標榜「知名百大女DJ進駐」的夜店，更是生意興隆，入場人數眾多，不乏許多外國遊客來朝聖，穿著短褲，或短裙、露背裝的女客，但見到大批警力到場臨檢，全部一字排開配合受檢。

請繼續往下閱讀...

四分局更透過夜店的大螢幕，播放警政署長黃明昭（阿昭署長）的反詐欺、反犯罪宣導系列影音（犯罪預防宣導片），與夜店重低音、閃爍霓虹燈，呈現極度的反差風格，更呈現穿著短裙、露背裝的辣妹，瞪著署長正經八百宣揚反犯罪的「違和」畫面。

另外，中市警局一分局也動員60名警力，臨檢舞廳等八大行業，該分局強調，「針對轄內深夜治安熱區，以區域封鎖方式，於黑道幫派易聚集據點、營業或圍事場所週邊道路實施封閉式路檢，並同步實施威力臨檢，展現打擊犯罪決心」。

警方播放警政署長錄製的犯罪預防（反犯罪）宣導片。（警方提供）

中市警局一分局臨檢舞廳等八大行業情景。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法