為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    中警臨檢「夜店一條街」露背辣妹一字排開看宣傳片

    台中警察臨檢「夜店一條街」的夜店，許多女客人穿著火辣。（警方提供）

    台中警察臨檢「夜店一條街」的夜店，許多女客人穿著火辣。（警方提供）

    2023/03/18 12:12

    〔記者張瑞楨／台中報導〕竹聯幫明仁會、旭仁會的春酒炫耀引發輿論爭議，台中市警方昨天深夜至今天凌晨3時，執行「全國同步檢肅非法槍械暨掃蕩幫派涉毒」等專案，動員警力臨檢有「夜店一條街」之稱的南屯區大觀路，還透過夜店的大螢幕，播放警政署長黃明昭錄製的反犯罪宣導片，穿著性感露背裝的辣妹一字排開受檢或看宣導片，顯得相當「違和」。

    台中市警局第四分局等單位，昨天深夜11時至今天清晨3時，由分局長李建興親自帶隊，還申請霹靂小組與警犬支援，正值週五至週六，各夜店人潮眾多，其中一家標榜「知名百大女DJ進駐」的夜店，更是生意興隆，入場人數眾多，不乏許多外國遊客來朝聖，穿著短褲，或短裙、露背裝的女客，但見到大批警力到場臨檢，全部一字排開配合受檢。

    四分局更透過夜店的大螢幕，播放警政署長黃明昭（阿昭署長）的反詐欺、反犯罪宣導系列影音（犯罪預防宣導片），與夜店重低音、閃爍霓虹燈，呈現極度的反差風格，更呈現穿著短裙、露背裝的辣妹，瞪著署長正經八百宣揚反犯罪的「違和」畫面。

    另外，中市警局一分局也動員60名警力，臨檢舞廳等八大行業，該分局強調，「針對轄內深夜治安熱區，以區域封鎖方式，於黑道幫派易聚集據點、營業或圍事場所週邊道路實施封閉式路檢，並同步實施威力臨檢，展現打擊犯罪決心」。

    警方播放警政署長錄製的犯罪預防（反犯罪）宣導片。（警方提供）

    警方播放警政署長錄製的犯罪預防（反犯罪）宣導片。（警方提供）

    中市警局一分局臨檢舞廳等八大行業情景。（警方提供）

    中市警局一分局臨檢舞廳等八大行業情景。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    東區大型夜店復業 北市警深夜擴大臨檢
    2021/11/13 06:31

    東區大型夜店復業 北市警深夜擴大臨檢
    人客還沒來！台北市無陪侍服務場所復業首日 警察先來臨檢
    2021/11/03 00:19

    人客還沒來！台北市無陪侍服務場所復業首日 警察先來臨檢

    高雄頂麻吉長期贊助寵物零食 守護搜救犬健康
    北市警大規模臨檢夜店 加強查察違反居家檢疫者
    2020/03/21 05:41

    北市警大規模臨檢夜店 加強查察違反居家檢疫者
    喊出E罩杯免費 「喝ㄋㄟㄋㄟ派對」緊急喊卡
    2016/07/22 10:32

    喊出E罩杯免費 「喝ㄋㄟㄋㄟ派對」緊急喊卡

    穩中求獲利 馮志源：特別股是資產安全氣囊
    警方密集臨檢 信義區有夜店竟倒閉了
    2015/05/21 22:06

    警方密集臨檢 信義區有夜店竟倒閉了
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播