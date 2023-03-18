8旬翁衝超商要買3萬遊戲點數 警急攔阻躲「桃花劫」

84歲老翁前往超商欲購買3萬元之遊戲點數，店員懷疑老翁受騙，通報警方到店協助。（警方提供）

2023/03/18 10:36

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市一名84歲老翁，前往超商欲購買3萬元之遊戲點數，店員懷疑老翁受騙，通報警方到店協助；經了解，老翁在臉書社群認識一名暱稱「淇淇」的女網友，雙方互加LINE聊天，「淇淇」要求老翁需先購買遊戲點數才願與其出遊，所幸超商店員機警察覺有異，即時通報警方，成功攔阻老翁遭受詐騙。

苗栗警分局北苗派出所於12日接獲轄區超商店員報案稱，有一名老翁欲購買3萬元遊戲點數，但店員關心詢問其購買事由時，支支吾吾，懷疑有異。

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警員詹泉任、李宣璋隨即到店了解，詢問老翁購買遊戲點數用途，老翁起初不願說明，經警方耐心詢問，老翁才出示手機LINE通訊軟體與「淇淇」的對話，並吞吞吐吐地說因對方要求購買點數才答應一起出遊，他才依照指示至超商購買遊戲點數。

員警一聽，向老翁解釋這是常見的「假交友，真詐騙」詐騙手法，並輔以案例說明，老翁最終才願意接受「淇淇」就是詐騙集團，向警方及店員道謝，也躲過這次「桃花劫」。

苗栗警分局表示，近期已成功攔阻3件「假投資」及1件「假交友」的詐騙案。並再次呼籲，網路、手機APP、Line通訊軟體等交友訊息，多有詐騙陷阱，若於對話內容中出現要求匯款投資、購買遊戲點數等，均有可能是詐騙集團伎倆，千萬不可輕信，有疑問可撥打165反詐騙專線或110報案電話諮詢。

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