涉收賄幫獄中吸金集團首腦傳信 高雄二監主任管理員被聲押

高雄第二監獄爆出管理人員疑遭吸金集團買通，協助服刑的集團總裁遙控指揮運作。圖為高雄第二監獄。（資料照）

2023/03/18 10:20

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄第二監獄爆出管理人員疑遭吸金集團買通，協助獄中服刑的集團總裁遙控指揮運作，橋頭地檢署昨天傳喚高雄二監主任管理員吳孟釗、收容人周瑞慶，及其駱姓、廖姓、劉姓友人等5人，並搜索高雄二監等6處據點。檢方查出吳並收受被告駱所交付之安全帽、手機及現金等賄賂，2人涉犯貪污治罪條例犯嫌重大，且有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押。

檢方查出， 被告周瑞慶因另案羈押於高雄看守所；被告駱則為周之秘書，主任管理員吳孟釗涉嫌私自將信件擅行攜出，吳基於違背職務收受賄賂與不正利益，協助周於看守所中傳遞信件等物品予被告駱，其並收受駱所交付之安全帽、手機及現金等賄賂。

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據了解，億圓富投資控股集團總裁周瑞慶非法吸金41億餘元，經檢方起訴後，在去年由高雄高分院更一審判處有期徒刑14年，併科罰金4億5000萬元。最高法院於日前就周瑞慶的判刑部分，維持更一審判決而確定（僅撤銷發回沒收部分），原在押於高雄第二監獄中之周瑞慶，將移至高雄監獄服刑。

台灣揭弊吹哨者保護協會表示，早在去年就接獲檢舉，周瑞慶先前於羈押期間，涉嫌透過高雄二監的不肖官員扮演「傳令兵」，多次從獄中傳遞周瑞慶的信件、錄音筆，指示吸金集團幹部寄送現金、生活用品、會客菜等物品，犯行時間至少長達1年。

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