停車超過3分鐘恐噴1千2！高雄站東路科技執法4月上路

高雄火車站站東路臨時接送區增設科技執法設備，4月起開罰。（警方提供）

2023/03/18 00:45

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄火車站汽車接送臨停區，警方擔心溢出環站道路影響行安全和動線，在站西、站東路建置科技執法設備，鎖定接送乘客臨停車輛開罰，試辦後決定4月起正式執法，臨停超過3分鐘就會開單，有民眾反映3分鐘太短，親友到站上樓走到臨停區就超過5分鐘，盼能延長或放寬，避免產生民怨。

交通大隊指出，高雄火車站站西路車流量大，曾有汽車為接送乘客，佔用到公車停靠區，甚至溢出臨時接送區到站西直線幹道，出現紅線違停現象，造成壅塞及交通事故，交通大隊去年1月間在站西路建置違規停車科技執法設備，只要違停超過3分鐘就開單，去年1月16日到12月31日，站西路科技執法告發開罰2100件。

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去年10月站東路也開通開放通車，警方依循站西路模式，在站東路建置取締違規停車科技執法設備，只要臨停超過3分鐘，科技執法拍錄影片，警方再逕行舉發，4月起開始執法，交通大隊說，違規者將依違反「道路交通管理處罰條例」開罰，處600到1200元以下罰鍰。

交通大隊說，3月18日到31日為宣導期，現場將加裝智慧型LED可變資訊看板，提醒用路人多加注意，4月1日起正式執法取締；至於民眾的意見，警方也會評估討論。

高雄火車站站東路臨時接送區增設科技執法設備，4月起開罰。（警方提供）

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