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    跌落10公尺深谷！搶救上山接水源67歲男 6小時大作戰

    救難人員歷經6個多鐘頭，合力將跌落約10公尺深高男救起送醫。（記者陳賢義翻攝）

    救難人員歷經6個多鐘頭，合力將跌落約10公尺深高男救起送醫。（記者陳賢義翻攝）

    2023/03/17 19:11

    〔記者陳賢義／台東報導〕67歲高姓男子到山區接水源，跌落約10公尺深山谷，台東關山警分局武陵派出所獲報馳救，消防救難人員、在地山青及熱心民眾增援，歷時6個多小時，利用繩索垂吊將高男救起，送台東馬偕醫院治療，幸無生命危險。

    武陵所警方15日傍晚獲報，「有民眾於山區接水源，不慎掉入山溝內」，所長田政福隨即通知消防救難人員、轄內山青及熱心村民等約10人上山救援，先請熟悉山區地域的山青及村民確認報案人位置，隨後與救難人員驅車直上，約50分鐘後抵達，得知高男因水源變小，委請友人陪同巡視及修理水管，未料因路面濕滑，不慎滾落山谷。

    產業道路僅能供搬運車行駛，救難人員轉乘約1小時才抵達地主種植檸檬農地，步行約50分鐘才到達水源地。入夜山區氣溫「直直落」，高男墜谷幸因雜草叢生「軟著陸」，但也造成腿部骨折及頭部、腰部及腳部擦挫傷，無法行走，頭部也有撞傷，滿臉鮮血。

    救護人員初步包紮，確認無生命危險，以繩索吊掛，眾人合力將高男從谷底拉起，輪揹步行約1小時，乘車約2小時，當晚9點半抵達派出所，立刻以救護車轉送東馬。關山警分局提醒民眾，前往山區最好結伴同行，遇到突發狀況還可相互支援，若在山區沒訊號，可撥打「112」緊急救難專線。

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