苗栗仙山再傳墜谷死亡意外 與台中醫師娘陳屍地點相距不到20公尺

救難人員於仙山三角點往靈洞宮方向約100公尺的墜落點，架繩索下切搜索，於60公尺深的陡坡發現彭女，但頭部受創，已無生命跡象、明顯死亡，利用SKED捲式擔架，撤運下山。（民眾提供）

2022/09/29 09:40

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣獅潭鄉仙山為熱門登山路線，24日發生40歲賴姓女子滑落30公尺深受傷意外，昨天又發生54歲彭姓女子摔落60公尺深陡坡，不幸死亡，檢警將於今天相驗。另，彭女的失足點，竟與去年10月台中市醫師娘不慎失足墜谷死亡的地點相距不到20公尺，讓救難人員也感到相當詫異。

賴女於24日與友人攀爬仙山，於過了仙山三角點的第26號救援樁，滑落約30公尺的山谷，頸椎腫脹脖子不能轉動，也無法行走。賴女利用求救哨發出聲音，救護人員循聲，找到賴女送醫救治。

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苗栗縣消防局昨天下午3點許，接獲報案表示目擊民眾墜落山坡，看不到人、呼喊沒反應，派遣獅潭分隊人員前往搜救，於仙山三角點往靈洞宮方向約100公尺的墜落點，架繩索下切搜索，於60公尺深的陡坡發現彭女，但頭部受創，已無生命跡象、明顯死亡。

救難人員利用SKED捲式擔架，於昨天下午5點多，將彭女撤運下山，全案交由警方處理，檢警將於今天相驗。

因去年10月3 日，曾發生來自台中的醫師娘於下山時疑似拉錯攀繩不慎墜落山谷死亡，救難人員於昨天發現彭女墜落地點和去年醫師娘墜落處相距不到20公尺，也感到相當詫異。

獅潭鄉仙山標高967公尺，是台灣小百岳之一，假日登山客絡繹不絕，登上三角點前有數個路段，攀繩幾近垂直，加上跨距較大，必須撐腳並用，攀爬相當具挑戰性，不慎容易發生山難，警消提醒攀爬要小心，並自我評估能力。

救難人員於仙山三角點往靈洞宮方向約100公尺的墜落點，架繩索下切搜索，於60公尺深的陡坡發現彭女，但頭部受創，已無生命跡象、明顯死亡。（民眾提供）

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