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    墜谷身亡法官陳伯均遺體今吊掛下山 中市消防局20名警消及攀岩專家搜救

    搜救人員攀繩救援陳伯均。（台中市消防局提供）

    搜救人員攀繩救援陳伯均。（台中市消防局提供）

    2022/09/15 17:06

    〔記者張軒哲／台中報導〕台北地方法院家事法官陳伯均11日和家人前往台中市和平區池有山登山失聯，中市消防局於11日下午4時許接獲陳妻報案，啟動山域搜救協尋，經過2天超過60多個小時搜尋，搜救人員於14日上午7點45分尋獲遺體，今日上午直升機順利將遺體吊掛下山。

    台中市府消防局指出，這次救援行動難度高，動員約20名警消人員尋人及民間攀岩專家蕭添益、洪華駿熱心參與搜救，才讓陳伯均遺體順利運返台北。

    台中市消防局指出，11日下午4時接獲民眾報案表示，1行4人登池有山下山時至池有線3.5公里叉路口，陳伯均往右側小路尋找下山出口後約30分鐘即失聯，消防局接獲報案後立即成立搜救隊伍上山救搜，共出動二梯次搜救人員，因山區整日濃霧不散又持續下雨，不利搜索，搜尋2天僅發現一支登山杖。

    13日出動搜救時於登山杖發現位置下切約30公尺處發現失聯者的背包、帽子、及一只鞋子，直至14日上午發現遺體，搜救人員先將遺體移置可供直昇機吊掛點，因天候不佳，直至今日8時10分才完成吊掛至東勢河濱公園交由家屬。

    中市消防局人員總計出動12名、內政部警政署保安警察第七總隊第五大隊武陵小隊2名、東勢林區管理處2名、雪霸國家公園管理處1名以及民間攀岩專家蕭添益、洪華駿熱心參與，中市消防局第二大隊大隊長余易祐代表市長盧秀燕前往梨山慰勉搜救人員的辛勞。

    中市消防局第二大隊大隊長余易祐（中）慰勉搜救人員的辛勞。 （台中市消防局提供）

    中市消防局第二大隊大隊長余易祐（中）慰勉搜救人員的辛勞。 （台中市消防局提供）

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