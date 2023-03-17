電信詐欺涉拘禁暴力化 高檢署今研商對策

詐欺複合性犯罪修法重懲。（資料照）

2023/03/17 17:28

〔記者錢利忠／台北報導〕高檢署統計，自去年8月1日起至今年3月13日止，電信網路詐欺涉私行拘禁案件已達163件、被告613人、羈押166人，被害人則為880人，查扣不法犯罪所得合計2452萬餘元，顯現此類刑案已趨向暴力化，為打擊此類犯罪，高等檢察署今召開「查緝境內電信網路詐欺犯罪涉及私行拘禁案件之策進作為」會議，希望公、私部門協力，取得金融自由便利性與查緝電信網路詐欺犯罪之間的平衡。

高檢署今日邀請檢、警、調、行政主管機關及民間機構，召開「查緝境內電信網路詐欺犯罪涉及私行拘禁案件之策進作為」研商會議，針對投資詐欺暴力化與行政主管機關及民間團體共同研議精進作為，從來源端及查緝面，共同遏阻電信網路詐欺犯罪。

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此類犯罪的成因，在於投資詐欺案件需要使用人頭帳戶的時間較長，為免提供人頭帳戶者之後拒絕提供，或有遭侵吞詐欺所得，詐欺集團因此除了以求職、貸款等方式，詐騙或誘使他人提供帳戶之外，並拘禁提供帳戶者；高檢署除積極與警、調合作「電信網路詐欺涉及私行拘禁」專案查緝之外，也研議行政與司法合作，以及公、私部門協力的模式。

今日會中針對「強化旅宿業管理通報機制」、「約定轉帳調高額度需『臨櫃』辦理並關懷提問及實質審核」、「增加高風險帳戶匯出的猶豫期間」、「開立網路銀行時綁定手機門號」、「異常帳戶轉匯的冷卻機制」、「異常帳戶的管理監控並提供資料給警察機關的可行性」等議題，與會單位廣泛交換意見，並取得金融自由便利性與查緝電信網路詐欺犯罪之間的平衡。

高檢署指出，電信網路詐欺犯罪，因科技、金融及電信工具的創新，而隨時變異型態，將持續統合所屬檢察及司法警察機關，落實行政院「新世代打擊電信網路詐欺策略行動綱領」懲詐的各項作為，積極研究各類型電信網路詐欺犯罪所運用的科技、金融及電信工具，與主責「識詐」、「堵詐」、「阻詐」的行政主管機關及民間機構，進行溝通及聯繋，全面防堵及查緝電信網路詐欺犯罪，保障民眾生命、財產安全。

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