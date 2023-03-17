為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    電信詐欺涉拘禁暴力化 高檢署今研商對策

    詐欺複合性犯罪修法重懲。（資料照）

    詐欺複合性犯罪修法重懲。（資料照）

    2023/03/17 17:28

    〔記者錢利忠／台北報導〕高檢署統計，自去年8月1日起至今年3月13日止，電信網路詐欺涉私行拘禁案件已達163件、被告613人、羈押166人，被害人則為880人，查扣不法犯罪所得合計2452萬餘元，顯現此類刑案已趨向暴力化，為打擊此類犯罪，高等檢察署今召開「查緝境內電信網路詐欺犯罪涉及私行拘禁案件之策進作為」會議，希望公、私部門協力，取得金融自由便利性與查緝電信網路詐欺犯罪之間的平衡。

    高檢署今日邀請檢、警、調、行政主管機關及民間機構，召開「查緝境內電信網路詐欺犯罪涉及私行拘禁案件之策進作為」研商會議，針對投資詐欺暴力化與行政主管機關及民間團體共同研議精進作為，從來源端及查緝面，共同遏阻電信網路詐欺犯罪。

    此類犯罪的成因，在於投資詐欺案件需要使用人頭帳戶的時間較長，為免提供人頭帳戶者之後拒絕提供，或有遭侵吞詐欺所得，詐欺集團因此除了以求職、貸款等方式，詐騙或誘使他人提供帳戶之外，並拘禁提供帳戶者；高檢署除積極與警、調合作「電信網路詐欺涉及私行拘禁」專案查緝之外，也研議行政與司法合作，以及公、私部門協力的模式。

    今日會中針對「強化旅宿業管理通報機制」、「約定轉帳調高額度需『臨櫃』辦理並關懷提問及實質審核」、「增加高風險帳戶匯出的猶豫期間」、「開立網路銀行時綁定手機門號」、「異常帳戶轉匯的冷卻機制」、「異常帳戶的管理監控並提供資料給警察機關的可行性」等議題，與會單位廣泛交換意見，並取得金融自由便利性與查緝電信網路詐欺犯罪之間的平衡。

    高檢署指出，電信網路詐欺犯罪，因科技、金融及電信工具的創新，而隨時變異型態，將持續統合所屬檢察及司法警察機關，落實行政院「新世代打擊電信網路詐欺策略行動綱領」懲詐的各項作為，積極研究各類型電信網路詐欺犯罪所運用的科技、金融及電信工具，與主責「識詐」、「堵詐」、「阻詐」的行政主管機關及民間機構，進行溝通及聯繋，全面防堵及查緝電信網路詐欺犯罪，保障民眾生命、財產安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    防堵電信網路詐欺 高檢署開會決議成立聯繫窗口
    2023/03/10 16:54

    防堵電信網路詐欺 高檢署開會決議成立聯繫窗口
    22歲黑幫赴柬受訓返台組詐團 冒充「帥哥」2個多月詐1.4億
    2023/01/06 15:49

    22歲黑幫赴柬受訓返台組詐團 冒充「帥哥」2個多月詐1.4億

    一站信義線 輕享北市慢活步調
    「老師」代操股票穩賺？婦險貸款1000萬元受騙
    2023/01/06 13:09

    「老師」代操股票穩賺？婦險貸款1000萬元受騙
    「同鄉」網友稱女兒生病需醫藥費 中籍婦險被騙千元美金
    2022/12/09 13:54

    「同鄉」網友稱女兒生病需醫藥費 中籍婦險被騙千元美金

    大金30感謝有您 新品發表登場！
    網路暈船…男為跟正妹聊天買減肥藥 不續買被恐嚇違約賠10萬
    2022/12/07 23:06

    網路暈船…男為跟正妹聊天買減肥藥 不續買被恐嚇違約賠10萬
    打擊跨境電信詐欺犯罪 國際警察合作論壇 研討精進策略
    2022/09/08 05:30

    打擊跨境電信詐欺犯罪 國際警察合作論壇 研討精進策略
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播