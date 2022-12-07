網路暈船…男為跟正妹聊天買減肥藥 不續買被恐嚇違約賠10萬

王姓男子上警局指稱，為了跟「正妹」藥商繼續聊天才買減肥藥試用包，不想繼續買被恐嚇要付10萬違約金。（民眾提供）

2022/12/07 23:06

〔記者王捷／台南報導〕身材微肉的王姓男子上網遇到正妹藥商，買了一次減肥藥試用包發現沒效果，不想再買，正妹突然翻臉稱他「違約」，要賠10萬。王男嚇得衝派出所，但警方認為，如果對話內容沒有談到什麼約定，以民法來看就不算達成契約，但藥商在網路上販售的宣稱有療效的減肥藥，是否涉及藥事法？警方將繼續追查。

30多歲的王男沒有女友，對身材很沒自信，玩交友APP認識正妹藥商，正妹一開始安慰他說，以前自己也很胖，吃了減肥藥才變苗條，兩人加了臉書繼續聊天，正妹卻只願意回應減肥藥相關問題，其他生活聊天內容都已讀不回，王男為能繼續跟正妹聊天，買了減肥藥試用包。

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王男發現減肥藥並沒有正妹說的有療效，正妹再次推銷時，他拒絕購買，正妹突然翻臉，說他違約，要賠10萬。他跑到派出所求救，警方認為，這種推銷方式是利用民眾不懂法律，擔心跑法院的心態來騙錢，以民法概念來看，契約除了黑紙白字寫出來，口頭的契約也是一種契約。

但王男說，當時並沒有講到什麼合約，還是說要買多少包，為了跟正妹繼續聊天，他買了試用包，還是貨到付款，但他覺得沒有效。警方建議王男，如果口頭上沒有承諾，那就不算達成契約，可以不用理會對方，如果真的有契約，且有消費上的糾紛，可以請消保官來協助調解。至於正妹在網上兜售減肥藥是否違反藥事法？警方將繼續追查。

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