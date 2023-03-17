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    首頁　>　社會

    桃警取締改裝噪音車 2小時揪14輛噪音超標

    桃園警分局、桃市府環保局及桃園監理站，16日晚間在桃園區龍安派出所前廣場執行取締改裝噪音車勤務。（桃園警分局提供）

    桃園警分局、桃市府環保局及桃園監理站，16日晚間在桃園區龍安派出所前廣場執行取締改裝噪音車勤務。（桃園警分局提供）

    2023/03/17 12:15

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園警分局、桃市府環保局及桃園監理站，16日晚間9點到11點，在桃園區龍安派出所前廣場執行取締改裝噪音車勤務，攔查24輛疑似聲音過大汽、機車，經檢測有14輛排氣噪音超過標準，包括大型重機2輛、普通重機12輛，環保局人員立即開立舉發單及車輛複檢單。

    桃園分局統計，去年7月至今年3月配合環保及監理單位，共計取締違反噪音管制法裁罰236件，通報環保及監理機關召回臨時檢驗及裁罰共計1516件，警方依照交通管理處罰條例開單告發131件，呼籲汽機車駕駛人，切勿擅自變更車體、排氣管，製造噪音影響社區安寧，警方與環保人員將持續聯合強力執行稽查取締勤務。

    另為降低交通事故發生，桃園警方自3月16日起至3月24日，執行「強化交通安全執法」工作，針對酒後駕車、闖紅燈、超速、車不讓人、無照駕駛、未戴妥安全帽等七項交通違規強力取締，其中「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」，要求駕駛人行駛在支道上，必須停車確認橫向幹道無來車或行人後，才能再起步通過路口，希望能建立起駕駛人行車禮讓的好習慣，降低於路口發生交通事故件數，確保交通安全。

    桃園警分局、桃市府環保局及桃園監理站，16日晚間在桃園區龍安派出所前廣場執行取締改裝噪音車勤務。（桃園警分局提供）

    桃園警分局、桃市府環保局及桃園監理站，16日晚間在桃園區龍安派出所前廣場執行取締改裝噪音車勤務。（桃園警分局提供）

    桃園警分局、桃市府環保局及桃園監理站，16日晚間在桃園區龍安派出所前廣場執行取締改裝噪音車勤務。（桃園警分局提供）

    桃園警分局、桃市府環保局及桃園監理站，16日晚間在桃園區龍安派出所前廣場執行取締改裝噪音車勤務。（桃園警分局提供）

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