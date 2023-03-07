通緝犯因排氣管太大聲被查獲 不擔心自己反憂心愛犬怎麼辦

大樹所員警充當狗保母，帶「比魯」外出散步。（記者鄭淑婷翻攝）

2023/03/07 15:15

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市警桃園分局大樹派出警員6日深夜執行取締噪音車勤務，發現54歲周姓男子騎車搖搖晃晃，且車輛排氣管聲音較大，攔查發現竟是通緝犯，周男不擔心自己要被送法辦，反倒不知相依為命的混血柴犬「比魯」（啤酒）該如何是好，員警決定先幫忙安置、充當狗保母，直到周男開完庭再來領回。

桃園警分局與桃市府環保局、桃園監理站組成聯合稽查小組，共同執行取締噪音車勤務，大樹所員警黃蓉蘋、鐘文均在桃園區大林路攔下周男，原本是要進行勸導車輛聲音過大，卻查出周男因涉及竊盜案被新竹地檢署發布通緝。

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周男供稱，他剛從工地下班要回家，因很久未回老家沒收到通知，不知道被通緝，願意配合警方，但機車上還載著愛犬「比魯」，因他獨居，若被帶到地檢署開庭，不知該如何安置「比魯」；他說，「比魯」是被棄養的狗狗，他收養至今已2年多，每天都會載牠一起上班，擔心沒人照顧。

大樹所內原本就有隻所狗，員警商量後決定幫忙照顧「比魯」，直到周男開完庭再來領回，讓周男安心面對司法問題。

警方表示，6日晚間10點到12點，總計攔查大型重型機車2輛、普通重型機車15輛，沒想到意外查獲通緝犯，另經檢測有8輛普通重型機車排氣噪音超過標準，環保人員立即開立舉發單並責令改善複驗。

混血柴犬「比魯」在派出所乖乖等候主人回來接牠。（記者鄭淑婷翻攝）

混血柴犬「比魯」在派出所乖乖等候主人回來接牠。（記者鄭淑婷翻攝）

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