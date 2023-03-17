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    每天花錢停汽車再換機車上班不尋常？ 「守法藥頭」落網

    欒男把毒品藏在車上，他聲稱擔心上班違停被查，所以每天都把車停在停車場。（警方提供）

    欒男把毒品藏在車上，他聲稱擔心上班違停被查，所以每天都把車停在停車場。（警方提供）

    2023/03/17 06:48

    〔記者王捷／台南報導〕台南警方今年2月取締一件毒品溯源時，發現欒姓男子平常開車上班，卻每天花停車費把車停進停車場，再換機車騎到公司，直覺有異，後來警方搜索時，欒男一聽到要搜車，立刻變臉，果然警方在其車上發現大麻菸油3罐、大麻菸彈1個，至於欒男為什麼要刻意換車，他聲稱不好意思違停，但沒想到因為守法卻被盯上。

    30歲的欒男生活作息很正常，從事當鋪業，警方一開始在埋伏蒐證時，一直搞不清楚他的毒品藏在哪，直到發現他每天開車出門，卻寧願花整天的停車費把車停進停車場，再改騎機車去上班，不像正常駕駛會做出的舉動，所以懷疑他把毒品藏在車上。

    警方15日持搜索票到欒男的公司搜索，沒有發現什麼異狀，但是一聽到要搜車，欒男的臉色一變，但仍聲稱他每天都是騎機車上班，機車就在外面，當他正要帶警方去看機車，警方表示不只要搜兩輪，還要搜四輪，一聽到要搜轎車，欒男頓時腳軟，跟著警方去停車場。

    警方在欒男轎車後座找到一支電子煙，還有大麻菸油3罐、大麻菸彈1顆，他自稱公司附近不好停車，所以才會把車停在停車場，以免違停被警方查到，雖然他遵守交通規則，但警方還是查到他藏的毒品，將繼續追查這件毒品案的上游。

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