名單曝光！羅志明、夏復翔牽線中國統戰退將 總統府也淪陷

前海軍少將夏復翔涉共諜案被法院裁定羈押禁見。（資料照，記者黃佳琳攝）

2023/03/16 12:24

〔記者黃佳琳／高雄報導〕前立委羅志明、前海軍少將夏復翔兩人疑替中共發展共諜組織，吸收48位我國退役將領赴中國「交流」，這批將領廣布陸海空三軍，階級多為中將、少將，連曾任總統府第二局中將副局長也曾赴中接受落地招待，但因沒有具體被吸收成為共諜的證據，高雄地檢署只能將他們列為證人，而涉案情節較重的前海軍艦隊中將司令徐忠國，也因罪證不足被獲不起訴處分。

雄檢襄閱主任檢察官徐弘儒指出，48位我國退役將赴中接受免費招待的名單裡，包含軍備局副局長、海軍後勤司令、空軍官校校長、空軍通信電子學校少將校長、空軍桃園基地少將指揮官，最誇張的是，連保管中華民國國璽、管理公文收發等各類檔案的總統府第二局中將副局長也名列其中。

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羅志明、夏復翔涉共諜案爆發時，檢調原本也將前海軍艦隊中將司令徐忠國列為被告，當時徐忠國已從海軍退役，在擔任海軍官校校友會長時，與中共統戰系統「黃埔軍校同學會」、「中國和平統一促進會」人員有所接觸，並涉嫌吸收退將赴中交流。

不過，徐忠國到案後否認替中國發展共諜組識，聲稱那是民間舉辦的活動，並非官方所舉辦，只要是喜歡打高爾夫球就可以參加，而且參加過程中都沒有提到政治話題，後來幾年他太太身體不好，就慢慢沒有再參加交流活動。

檢方調查後發現，48名赴中國「交流」的退將都是由羅志明、夏復翔兩人進行聯繫，並沒有找到徐忠國居中協調的相關事證，加上也沒有具體查出他有幫中國發展共諜組識，因此認定罪證不足，偵結處分不起訴。

前海軍少將夏復翔（左二）吸收48位高階國軍將領赴中交流，連總統府第二局也淪陷。（記者黃佳琳翻攝黃埔軍校同學會活動手冊）

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