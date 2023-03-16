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    牛排館老闆一刀割喉前女友 只差0.1公分險奪命判6年8月

    最高法院。（資料照）

    最高法院。（資料照）

    2023/03/16 11:01

    〔記者張文川／台北報導〕屏東縣牛排館老闆黃昌裕，因向王姓前女友爭取復合遭拒，竟起殺心，凌晨持刀爬牆、鋸壞紗門，潛入她屋內房間，朝熟睡驚醒的王女頸部猛刺1刀致大量出血，睡在一旁的王女的幼女目睹慘況，王女被及時送醫，幸運撿回一命；一審屏東地院將黃男依殺人未遂罪判處7年徒刑，二審高雄高分院審理時他改口認罪，獲減判為6年8月，最高法院駁回上訴定讞。

    醫師向法院指出，王女的刀傷深達6公分，位置距離左頸動脈僅0.3公分，距離氣管更是只有0.1公分，但仍傷及左側甲狀腺動脈，相當危急凶險，一度發出病危通知，幸因及時送醫、急救得宜，始倖免於難。

    判決書指出，2022年2月28日凌晨2時許，經營牛排館的黃男，不滿王姓前女友拒絕重回他懷抱，持尖刀前往屏東縣麟洛鄉王女住處，翻越後院矮牆進入，再持尖刀鋸斷後門鋁製紗門，伸手開鎖進入房內。王女和幼女皆已睡熟。

    王女聽到有腳步聲而驚醒，黃男持刀架住她脖子，恫嚇：「不要動、要死一起死」，朝她正面頸部中央狠刺1刀，王女傷口深度達6公分，脖子大量出血，幸好未傷及要害，她按住傷口負傷向她母親求救，在旁的女兒也被驚醒，一起高聲呼救，黃男聞聲逃逸。

    警、消獲報後及時趕達，將王女送至屏東督督教醫院急救，再轉院至高雄長庚醫院救治，醫師一度發出病危通知，經搶救後挽回一命。

    屏東地院一審依殺人未遂罪將黃男判刑7年；二審高雄高分院審理時，黃男改口認罪，放棄一審爭執不承認的事項，並稱願意賠償，惟因雙方對於賠償金額的落差太大，以致未能達成和解，合議庭考量黃男要扶養母親和一對小學兒女，改判6年8月徒刑。最高法院駁回黃男上訴，全案定讞。

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