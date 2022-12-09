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    首頁　>　社會

    闖前女友家43刀砍死情敵 兇手逃死判無期徒刑定讞

    陳男去年砍殺情敵，法院考量他年逾65歲，倘經監所矯正後有悛悔實據而有假釋機會，也屬垂暮之年，再犯風險率並不高，依殺人等罪判處無期徒刑定讞。（資料照）

    陳男去年砍殺情敵，法院考量他年逾65歲，倘經監所矯正後有悛悔實據而有假釋機會，也屬垂暮之年，再犯風險率並不高，依殺人等罪判處無期徒刑定讞。（資料照）

    2022/12/09 11:36

    〔記者溫于德／台北報導〕高雄市楠梓區去年發生情殺案，男子陳燈輝不滿馬姓前女友另結新歡，預藏雙刀闖入馬女住家，撞見她與林姓男友在一起，砍殺兩人，導致林男死亡、馬女受傷。一、二審都考量陳男年逾65歲，倘經監所矯正後有悛悔實據而有假釋機會，也屬垂暮之年，再犯風險率並不高，依殺人等罪判處無期徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

    現年67歲的陳男做工維生，與小他10歲的馬姓前女友交往3、4年，兩人多年來分分合合，去年7月，陳男懷疑馬女另結新歡，3日晚間7時，陳男決定找馬女談判。

    陳男前往位於楠梓區的馬女住家前，預先在身上藏刀，抵達後直接敲破一樓玻璃門闖入，再直衝二樓馬女房間，果然撞見她與54歲林姓現任男友在一起。

    陳男當場情緒失控，與林男起口角，兩男爆發肢體衝突，混亂中陳男取出身上預藏的水果刀、美工刀，兩手各持一刀，朝林男身上亂刀砍殺。

    林男身中43刀，當場血流如注，往樓下逃竄，拚命逃到一樓騎樓時，因失血過多不支倒地，隨後氣絕身亡；馬女的背部及右眼下方也被殺傷。

    陳男行凶後未逃離，與馬女待在二樓房間，看到警方前來仍淡定地抽菸，承認自己是兇手，配合警方束手就擒。

    一審橋頭地院及二審高雄高分院均考量陳男並非毫無教化矯正可能，且陳男年逾65歲，倘經監所矯正後有悛悔實據而有假釋機會，也屬垂暮之年，再犯風險率並不高，依殺人罪、傷害罪併判無期徒刑。最高法院駁回上訴定讞。

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