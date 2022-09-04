一人把風兩人作案／ 12刀殺情敵切腹亡

警方獲報有打鬥，抵達時潘姓男子已身亡。（民眾提供）

2022/09/04 05:30

越籍逃逸移工 命喪同鄉手

〔記者王捷／台南報導〕台南市昨天凌晨發生越籍潘姓逃逸移工遭同鄉十二刀刺死命案，致命傷在左胸兩刀，還有一刀刺向腹部形同「切腹」，以致腸子外露，慘死移工宿舍。案發原因疑為感情或金錢糾紛鬧出人命，凶嫌疑是三名同鄉移工，二人下手、一人把風，台南警方已帶回疑為把風者的移工，另二人在逃，持續追查中。

警方調查，卅二歲潘男是逃逸移工，從台中來到台南工作才一、兩個月，獨自住在安南區安中路的移工宿舍，昨天凌晨一時許，住在同宿舍的移工聽見打鬥聲，隨後發現潘男倒臥血泊中，嚇得趕緊報警。

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把風男落網 追緝下手兩男

據指出凶手疑為三人組，其中二人上樓持刀殺害潘男，另一人在一樓把風，三人都是在安南區工作的越籍移工。檢方會同法醫相驗死因，發現潘男身上有十二處刀傷，初步研判致命傷在左胸兩刀及腹部一刀，確切死因有待解剖查明。

警方在命案現場未發現凶刀，昨循線帶回一名目擊證人與疑在一樓把風的共犯，由於語言隔閡與夜間偵訊限制，案情尚待警方突破；涉案人起初辯稱只是路過，並不知情，後來才透露「聽說」潘男與凶嫌共同認識一名女性友人。

警方尚在調查二名凶嫌和該女的確切身分，犯案動機不排除是情殺或財務糾紛，尚待調查釐清。

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